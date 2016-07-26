電子消費券｜新地推1200萬元消費獎賞 可獲1萬元優惠券兼抽iPhone

電子消費券下月4日起接受申請，新鴻基地產旗下15個商場將攜手推出總值超過1,200萬元獎賞，市民只須於商場內使用消費券，有機會獲得多重獎賞，包括最高消費賞高達200%回贈、賺取雙倍積分，以及每月抽iphone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation及其他潮流禮品。

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市民於8月1日至12月27日期間，於apm、大埔超級城、元朗廣場、新都廣場及新翠商場以電子貨幣消費，並完成登記，即可參加最高消費賞，於每個商場累積消費額最高的兩名市民分別可獲1萬元購物優惠券，換言之為5,000元電子消費券升值兩倍。

消費滿1,000元可抽iPhone、按摩椅

另外，apm、大埔超級城、元朗廣場、新都廣場及新翠商場特別推出 《即場驚喜即場賞》活動，市民於指定周日 (8月29日、9月26日、10月31日、11月28日及12月27日)，以消費券四大支付平台購物滿1,000元，並最多可累積2間不同商戶的即日機印發票及電子貨幣付款存根，即可參加大抽獎，有機會贏取iPhone 12、Dyson風筒、按摩椅、名貴鑽飾、5星酒店Staycation、咖啡機、Switch 遊戲機、智能手錶等超流產品。

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除抽獎外，市民於8月1日至12月27日期間，於apm、大埔超級城、WTC世貿中心、元朗廣場及新都廣場，以消費券四大支付平台每消費滿100元便可賞1個電子印花，儲滿5個印花即賺40元美食優惠券、10個印花可獲贈100元美食優惠券等。整個推廣期內最多可領取50個印花，換取高達400元美食優惠券。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，隨著疫情逐步緩和，加上暑期來臨，以及發放5,000元電子消費券在即，預料消費氣氛將持續向好，商場人流及生意可按年增升10%至20%。