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電子消費券｜消委會：投訴指商戶坐地起價　自助餐埋單突收貴兩成半
1 小時前
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電子消費券｜消委會：投訴指商戶坐地起價　自助餐埋單突收貴兩成半
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消委會總幹事黃鳳嫻表示，消委會接獲投訴指有提供自助餐的商戶坐地起價。(資料圖片)

5,000元電子消費券周日(1日)起陸續發放，消委會截至昨午5時共接獲26宗相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫻今早於電台節目表示，消委會接獲投訴指有提供自助餐的商戶坐地起價，消費者訂座時的收費本來每位278元，惟以電子消費券結帳時卻實收348元，加價約兩成半。

黃鳳嫻指，消委會接獲的投訴中有23宗是近兩日收到，有投訴內容關於支付平台的客戶服務「塞車」，形容「等足早午晚三餐都打唔通」，消委會已聯絡有關平台跟進，並建議對方在網站上載常見問題或錄音等，讓消費者可自行查閱，減低客服熱線的流量。她又指，有個案涉支付平台的系統穩定性，有個案以電子消費券乘車，但無法付費，為消費者帶來不便。

數宗個案涉優惠折扣

另外，黃鳳嫻指部分投訴涉領取優惠方面，有個案無法領取支付平台提供的「迎新優惠」，亦有個案稱網購商戶本來承諾提供九折優惠，惟結帳時無法取得折扣，消委會已著相關平台跟進。另有一宗個案涉及商場優惠，涉事商場提供禮券換購，引來不少市民排隊，但商場在維持秩序方面安排混亂，出現打尖的情況，而職員在派發禮券時亦有不公的情況。

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5,000元電子消費券周日起陸續發放，消委會截至昨午5時共接獲26宗相關投訴。(資料圖片)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費券｜消委會：投訴指商戶坐地起價　自助餐埋單突收貴兩成半-278652
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