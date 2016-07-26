電子消費券｜港鐵夥Alipay HK網店推1折優惠券 指定商場買滿2000元送15%回贈
2 小時前
電子消費券｜港鐵夥Alipay HK網店推1折優惠券 指定商場買滿2000元送15%回贈
第二期電子消費券明起發放，港鐵商場聯同Alipay HK網上商店今日(30日)起推出多項優惠，包括低至1折的港鐵商場電子優惠券，以及於指定港鐵商場買滿2,000元，送300元港鐵商場電子優惠券，回贈達15%。
港鐵商場於AlipayHK網上商店推出的第二浪獎賞優惠大放送，包括多個人氣品牌及折扣商品電子優惠券，以及多款低至4折的港鐵商場電子優惠券和低至1折的港鐵商場餐飲食肆電子優惠券。另外，凡於港鐵商場網上商店單次消費滿500元，即送 100元港鐵商場電子優惠券。數量有限，送完即止。
德福廣場杏花新城綠楊坊等推15%回贈
另外，港鐵商場由10月1日至31日，顧客凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶單一消費滿2000元或以上，即可獲合共300元港鐵商場電子優惠券，享15%回贈。
相關新聞：
電子消費券｜第二期明起發放 1.7萬人重新登記同可領首期
電子消費券第二期｜10月1日發放 八達通/支付寶/Tap＆Go/WeChat Pay HK消費優惠合集（附實用資訊）
電子消費券｜第二期消費券10月1日派發 各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場 消費$5,000送$5,000
多個人氣品牌及折扣商品電子優惠券：
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費券｜港鐵夥alipay-hk網店推1折優惠券 指定商場買滿2000元送15回贈-286939