電子消費券｜港鐵夥Alipay HK網店推1折優惠券 指定商場買滿2000元送15%回贈

第二期電子消費券明起發放，港鐵商場聯同Alipay HK網上商店今日(30日)起推出多項優惠，包括低至1折的港鐵商場電子優惠券，以及於指定港鐵商場買滿2,000元，送300元港鐵商場電子優惠券，回贈達15%。

港鐵商場於AlipayHK網上商店推出的第二浪獎賞優惠大放送，包括多個人氣品牌及折扣商品電子優惠券，以及多款低至4折的港鐵商場電子優惠券和低至1折的港鐵商場餐飲食肆電子優惠券。另外，凡於港鐵商場網上商店單次消費滿500元，即送 100元港鐵商場電子優惠券。數量有限，送完即止。

德福廣場杏花新城綠楊坊等推15%回贈

另外，港鐵商場由10月1日至31日，顧客凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶單一消費滿2000元或以上，即可獲合共300元港鐵商場電子優惠券，享15%回贈。

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