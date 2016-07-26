Am730
Am730
Am730
Am730
News
電子消費券｜港鐵夥Alipay HK網店推1折優惠券　指定商場買滿2000元送15%回贈
2 小時前
#Hashtags
電子消費券消費券第二期消費券港鐵Alipay HK
電子消費券｜港鐵夥Alipay HK網店推1折優惠券　指定商場買滿2000元送15%回贈
news-images
電子消費券｜港鐵夥Alipay HK網店推1折優惠券　指定商場買滿2000元送15%回贈 (港鐵提供)

第二期電子消費券明起發放，港鐵商場聯同Alipay HK網上商店今日(30日)起推出多項優惠，包括低至1折的港鐵商場電子優惠券，以及於指定港鐵商場買滿2,000元，送300元港鐵商場電子優惠券，回贈達15%。

港鐵商場於AlipayHK網上商店推出的第二浪獎賞優惠大放送，包括多個人氣品牌及折扣商品電子優惠券，以及多款低至4折的港鐵商場電子優惠券和低至1折的港鐵商場餐飲食肆電子優惠券。另外，凡於港鐵商場網上商店單次消費滿500元，即送 100元港鐵商場電子優惠券。數量有限，送完即止。

德福廣場杏花新城綠楊坊等推15%回贈

另外，港鐵商場由10月1日至31日，顧客凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶單一消費滿2000元或以上，即可獲合共300元港鐵商場電子優惠券，享15%回贈。

相關新聞：

電子消費券｜第二期明起發放　1.7萬人重新登記同可領首期

電子消費券第二期｜10月1日發放　八達通/支付寶/Tap＆Go/WeChat Pay HK消費優惠合集（附實用資訊）

電子消費券｜第二期消費券10月1日派發　各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場 消費$5,000送$5,000

 

多個人氣品牌及折扣商品電子優惠券：

news-images
news-images
news-images
news-images
news-images
news-images
news-images
news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費券｜港鐵夥alipay-hk網店推1折優惠券　指定商場買滿2000元送15回贈-286939
#Hashtags
電子消費券消費券第二期消費券港鐵Alipay HK
Am730

氣候變遷｜意大利環境部長接受環保少女批評　認過去欠信用

新冠疫苗｜蔡英文接種第二劑本土研發高端疫苗

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
氣候變遷｜意大利環境部長接受環保少女批評　認過去欠信用
Am730
Am730
新冠疫苗｜蔡英文接種第二劑本土研發高端疫苗
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多