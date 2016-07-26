電子消費券｜網民5大套現招數 轉售超市禮券、八達通退卡

政府推出的5,000元電子消費券，兩周後即下月4日開始接受登記，最快8月可經4間支付工具營運商—八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go，領取首筆2,000元。當局為防市民套現或存入銀行作儲蓄，使用消費券時有諸多限制，例如禁止將消費券金額轉至電子錢包等，但網民似乎「不套不快」，紛紛在網上分享套現想法，希望「善用」手上突如其來的5,000元。

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網民套現5大招數：

超市現金券

使用電子消費券到各大超市購買現金券，再以九折或九五折在網上放售

買金

使用電子消費券購買金飾或金器，待飾金價上升時放售

大學生優惠買Apple產品

每年8至9月，Apple均會到全港各大院校舉行開學「U-Mac Program」優惠，正好與電子消費券使用期重疊。以去年優惠比較，若以優惠價16,399元購買16吋 512GB Macbook Pro，再按原價九折放售，除全數5,000元套現外，更可賺取約700元差價

炒新iPhone、PS5及Switch Pro

盛傳Apple iPhone 13將於9月公布，料可趕及年底前發售，屆時或將再掀「炒風」，網民建議趁此良機以電子消費券購入新iPhone，再立即轉售賺取「炒價」。根據去年iPhone 12系列開售首日的經驗，「炒價」有機會被抬高數百元。此外，有傳今年將推出的任天堂新款Switch Pro遊戲機，以及現時正限量發售的PS5，亦有機會成為電子消費券的「套現」寵兒

八達通退卡

政府已明確表示，如使用八達通卡領取消費券，最後一期的1,000元金額將不會限制使用範圍，變相可在領取第三期、1,000元後，辦理退卡套現

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另有網民提出，在相熟的店鋪消費後再全額退貨，便可將5,000元套現成現金，但網民既然想出「張良計」，政府及4間支付工具營運商亦想出「過牆梯」，即睇4大防套現策略。

1.合謀套現商戶或被列黑名單

財政司長陳茂波早前表明，如有商戶合謀甚至詐騙手法把消費券套現，可能或被列入黑名單，並不排除由執法部門跟進相關行動，支付平台營辦商也會作恒常監察

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2.退款只退消費券

財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，市民以消費券購物後如需退貨，一般情況下會退消費券金額，而非現金。如果消費券的使用期限即將屆滿，市民則會獲發一張特設的消費券，可於1個月內使用

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3.八達通禁轉錢至錢包

八達通卡公司表示，若某張八達通卡用作申領電子消費券，卡內餘額將不能轉至「八達通銀包」，直至該卡的消費額達5,000元

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4.AlipayHK、Tap&Go及WeChat Pay HK分設獨立錢包

其餘3間支付工具營運商將消費券金額及錢包餘額分開，以便檢查使用情況

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