電子消費券｜調查：7成青年指將用作日常開支 支付寶八達通最熱門

政府5,000元電子消費券最快於下月1日發放，關注青年住屋聯席及香港青年協進會下午召開記者會，公布「青年對派發5,000元電子消費券意見調查」分析報告。調查指，超過7成受訪者表示會將電子消費券用作日常生活開支，最多人選支付寶香港或八達作電子消費券支付平台。

調查於6月16日至7月5日期間，以網上問卷形式調查18歲至45歲人士，共收回405份問卷。調查結果顯示，近6成受訪者歡迎政府派發5,000元電子消費券；約半數受訪者同意政府透過派發電子消費券紓解民困；超過7成受訪者認為應一次過發放電子消費券，比率遠超其他分期發放的意見選項。

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調查又指，會優先選擇支付寶香港或八達通作為支付平台的受訪者均超過3成，兩者合計約佔7成，可見兩者是受訪者登記領取電子消費券的主流平台。較年輕的年齡群會優先選擇支付寶香港，而較年長的年齡群則會優先選擇八達通。受訪者選擇特定支付工具營運商的原因，近6成是日常慣用，其次有4成多的商戶覆蓋率高，接近3成的消費限額大，以及2成的支付平台的優惠多。團體指，數據反映雖然優惠是其中一個吸引點，但支付工具的普及性是受訪者的主要考量。

另外，在電子消費券的使用方式上，7成多受訪者表示會將電子消費券用作日常生活開支，其次有超過4成會購買電子或電器產品，以及2成多會購買服裝衣飾。團體指，數據反映受訪者傾向視電子消費券為應付日常生活開支的額外補貼。只有兩成多認為電子消費券對個人及促進香港經濟復甦有很大幫助，較多受訪者認為幫助只是一般，更有部分受訪者表示更希望政府直接發放現金。