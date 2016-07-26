電子消費券｜近238萬人已登記 「智方便」登記需時或因部分人排錯隊

政府5,000元電子消費券昨日開始接受電子登記，截至今早8時，接近238萬名市民成功遞交電子登記，今日開始亦可將書面申請表格交到郵局或指定銀行。

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在電台節目表示，200萬名登記人利用申領去年現金發放計劃(派1萬元)資料回答2條相關保安問題，作身份認證，毋須輪候，有近30萬人則重新上載身分證副本作登記。

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新增「智方便」用戶近4萬人

其中一個登記途徑「智方便」系統，昨日早上極度繁忙，進行登記及身分認證時一度出現障礙。王學玲解釋，很多在網頁輪候登記的市民，本身都無「智方便」帳戶，於是進入網頁後才花時間登記成「智方便」用戶，導致出現「系統塞車」情況。王學玲指，昨日新增的「智方便」用戶有近4萬人，是平日的10多倍，當局會改善登記系統，並呼籲市民毋須急於一兩日內登記，強調未來兩周完成的電子登記，都會同步在下月1日收到第一期消費券。

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資訊科技商會榮譽會長方保僑指，「智方便」約有50萬用戶，認為若同一時間有10萬人使用已算誇張，但昨日高峰期時卻有多達30多萬人輪候登記，估計當中很多人或者未有「智方便」帳戶排錯隊。

他指系統極度繁忙主要是因為容量不足，但隨著政府加大容量，以及調整智方便「用戶」和「非用戶」的按鈕位置，在網頁排隊的人數逐漸減少。他又指，次可謂本港史上最大規模的網上登記活動，政府應汲取經驗，建議更改登記頁面設計，讓計畫使用「智方便」的市民，先透過「智方便」登入登記頁面。

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