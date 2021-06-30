電子消費券｜7月4日接受電子登記 登記程序身分認證一文睇清

5,000元電子消費券7月4日即將接受電子登記，最快在8月1日收到第一期2,000元電子消費券；而書面登記表格則於6月28日開始派發。合資格的市民可透過指定儲值支付工具(Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞)的手機應用程式，獲取個人特定識別號碼，或輸入八達通卡號碼，並登入消費券計劃網站完成領取電子消費券的手續；具體程序及身分認證方法，本報立刻同你一文睇清。

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電子登記程序逐步睇

1)選取儲值支付工具

合資格的市民先從4個指定儲值支付工具，即八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK以及Tap & Go拍住賞，選取切合個人需要的儲值支付工具領取及使用消費券。每個儲值支付工具帳戶亦只可登記一次。

2)身分認證

合資格人士可以在消費券計劃網站進行電子登記。登記人可透過「智方便」（iAM Smart）應用程式，或上載其香港身分證複本作身分認證。如果登記人在2021年6月18日前已成功登記現金發放計劃及獲發款項/領取支票，亦可透過回答兩條關於現金發放計劃登記資料的問題作身分認證。

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3a)八達通

在消費券計劃網站填寫姓名、身分證號碼，以及一個可接收短訊(SMS)的本地流動電話號碼等資料後，並填寫用作領取電子消費券的八達通卡號碼，完成登記後將獲得一個「登記參考編號」。經政府核實資格後，將會收到短訊確認。

3b)Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞

合資格市民登入指定儲值支付平台手機應用程式，先獲取「特定識別號碼」，再登入消費券計劃網站及認證身分，並選定上述其中一個儲值支付工具帳戶及輸入「特定識別號碼」，並就「在港居住」要求作聲明，待官方核實資格後，會收到短訊確認。

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