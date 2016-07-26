電子消費券｜K11夥WeChat Pay HK推消費券獎賞 最高回贈逾1000元K Dollar

5,000元電子消費券下月4日接受登記，We Chat Pay HK宣布，於下月26日至9月26日，市民到K11集團旗下四個購物中心的指定商戶，以WeChat Pay HK消費，然後截圖並上載至「K11 HK」或「D‧PARK」流動應用程式，便可賺取10倍K Dollar獎賞，每間購物中心最高消費限額為5,000元，即合共最高可賺取逾1,000元K Dollar。

K Dollar可於K11集團旗下四個購物中心、K11 ARTUS、香港瑰麗酒店、周大福指定分店及FREE DUTY等超過450間商戶使用，每個K Dollar可作1元使用。

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登記消費券送40元現金券

此外，於消費券登記期間，市民到K11集團旗下四個購物中心，包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D‧PARK及THE FOREST，掃描場內的QR Code，在成功登記選用We Chat Pay HK領取消費券後，便可領取40元電子現金券，於上述四個購物中心指定商戶使用。

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