電子消費券｜Tap & Go帳戶餘額現負數 市民崩潰：係咪變咗差政府錢

政府5,000元電子消費券，昨日開始發放首期2,000元，不少市民急不急待透過指定支付工具領取相關款項，並到食肆及零售商戶消費。不過，其中一個指定支付平台Tap & Go拍住賞，昨日開始傳出不同問題，包括無法領取電子消費券、未轉在兩張虛擬卡中轉帳，甚至無法完成交易等。

市民投訴交易失敗仍被扣錢

在Tap & Go拍住賞的社交網站專頁，不少市民留言回報使用問題。其中，有市民上載截圖，顯示在OK便利店連續3次交易都不成功，程式通知顯示為「被拒收」；亦有市民分別上載兩張截圖，顯示其電子消費券帳戶餘額為負數，笑言「我係唔係變左(咗)差政府錢？」同時，有不少市民投訴即使交易失敗，電子消費券帳戶仍被扣錢，而客戶服務熱線無法接通。

市民畀八達通藥房收手續費

另一指定支付工具八達通，昨日亦傳出有藥房就交易收取手續費。涉事藥房事後在社交網站指，職員有向客人表明使用八達通消費金額超過200元，需收取2%銀行手續費，強調在雙方同意下才會完成交易。八達通回覆傳媒查詢則指，根據協議商戶只可以收取貨品的實際價錢，不能收取額外費用，違反協議有權取消該商戶資格。八達通正核實有關商戶是否在接受八達通付款時額外收取手續費，如有違反協議，將對該商戶採取合適行動。

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