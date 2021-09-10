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養和等5社區疫苗接種中心 11月起關閉 餘下21間至年底
2021-09-10
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養和等5社區疫苗接種中心 11月起關閉 餘下21間至年底
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養和醫院社區疫苗接種中心11月將關閉。(資料圖片)

下月仍運作的26間社區疫苗接種中心，5間由私家醫院營運的只會開放至下月31日，包括養和醫院、養和東區醫療中心、聖保祿醫院、大埔墟體育館(仁安醫院)和荃景圍體育館(港安醫院－荃灣)；其餘21間中心雖延長運作至年底，但開放日數和時間於11月起會縮減，周三會全日停開，周一、二、四、五就會縮短至朝10晚6，周末運作安排則不變。

負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權，昨被問及幾所一向較受市民歡迎、經常「訂滿」的接種中心，何解提早關閉。他僅引述相關私營醫療機構指，因至10月底時已運作7個月，故作此決定，另會繼續研究未來可否在私家醫院及大型醫療診所注射復必泰疫苗。聶德權又指，已盡量維持最多中心繼續開放、兼顧市民主要接種時段。他續稱，11月起平日每天可提供2.7萬個接種名額，周六、日則多達4.1萬個名額，連同逾千名提供科興疫苗的私家醫生，料能滿足需求。他並強調，延長運作的21間中心只會提供首針接種服務至11月底，12月只提供第二針。截至昨日，本港已有429.8萬人接種最少一劑新冠疫苗，佔適合接種年齡人口的63.8%。不過，聶德權形容計劃已到達「樽頸位」，各年齡組別的接種率更是隨年齡上升而下降，認為港府須更主動及更靈活。他並透露，政府將重點針對長者，外展隊將深入社區主動接觸市民，亦會多到商場和屋邨舉辦即場接種服務。 (相關新聞見A2)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/養和等5社區疫苗接種中心-11月起關閉-餘下21間至年底-284182
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