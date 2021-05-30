高科技產品｜藥水膠布式裝置收集手汗發電 可幫手錶與手機充電

手汗大的人有著數！美國科學家發明一款像藥水膠布的裝置，可利用手汗給電子錶和手機等電子裝置充電。

英國《泰晤士報》報道，這款貼在指頭的電力轉換裝置，由美國加州聖迭戈大學的科學家研發，可收集手指的汗液，透過其含有的一種無害酵素與汗液裡的化學物質相互作用，而產生電力並儲存起來。

技術有助健康科技產品發展

研究員表示，一晚貼10小時，裝置可以收集近4,000毫焦耳(millijoules)電力，相當於一隻電子錶24小時的用電量，如果10隻手指都貼上，便有10倍電量，工作期間，例如打字時也可以使用。然而，研究員亦指出，以目前的形式，需要3星期才能給一個手機叉滿電。研究員希望這發明對健康科技發展有幫助，例如研發協助糖尿病人量度血糖水平的感應器。

其運作的基本原理是，裝置含有水凝膠，可加強汗液吸收，汗液由電極(electrodes)吸收後，電極上的酵素便會觸發一種氧氣與汗液乳酸質之間的化學作用，而產生電力，這些電力會儲存在裝置的電容器裡，需要時可以釋放出來，為低用電量裝置充電。