黃智祖下月接任民政局常任秘書長 曾任旅遊專員及海洋公園CEO

政府今日(24日)公布，前旅遊事務專員黃智祖將於下月12日出任民政事務局常任秘書長，接替將於明年1月展開退休前休假的謝凌潔貞。

公務員事務局長聶德權表示，黃智祖為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

黃智祖1987年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級甲級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前衞生福利科、前政務總署、香港駐紐約經濟貿易辦事處、前經濟科、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、財經事務及庫務局、房屋署及商務及經濟發展局。他於2016年7月至2018年2月出任政府新聞處長，於2018年2月至2021年4月出任旅遊事務專員，並於今年5月至8月借調至海洋公園公司出任行政總裁。

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