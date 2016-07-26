136國同意訂最低企業稅於至少15%

經濟合作與發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）表示，在愛沙尼亞、匈牙利及愛爾蘭同意加入之下，佔全球生產總值超過90%，共136個國家，已同意設定企業稅於最少15%。

各國一直就跨國企業需得在其經營的地方納稅，而多國已簽定協議，要求大企業在其營運的地方都需要支付最少15%的稅率，當中已有136個國家簽署加入，並獲得G20國家支持。目前與會只餘下4個國家，肯雅、尼日利亞、巴基斯坦及斯里蘭卡未加入。

該協議由OECD促成，目的是避免跨國集母透過在低稅率國家註冊以避過稅收，OECD秘書長Mathias Cormann在聲明表示：「今日的協議令國際的稅務協議更公平和有效運作。」

愛爾蘭7月曾拒絕加入協議，因為其公司稅率為12.5%，令 Facebook、 蘋果 和 Google 等公司將其歐洲總部設在該國，而 愛爾蘭在修改協議，取消了將稅率至少設定為「最低15%」之後，加入有關協議。

愛爾蘭財長 Paschal Donohoe表示 ：「我們已確保移除了『最少』的字眼，這將為政府和各行業提供確定性，並為在投資決定時，為企業提供長期穩定性和確定性。」

協議仍需各國自行立法通過

OECD預計協議將於2023年開始實施。但即協議仍需要透過各國立法才得以生效。其中，有關條約在美國需要三分之二參議員通過，這將不太可能讓美國公司為外國繳稅。