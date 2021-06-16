721白衣人案｜首被告王志榮無罪釋放 (持續更新)

【13:06更新】前年7.21元朗白衣人襲擊事件，包括外號「飛天南」的吳偉南等8名被告，被控暴動及有意圖而傷人等罪，其中兩人認罪，其餘6名被告否認控罪。案件今日於區域法院審結，法官葉佐文認為，首被告王志榮與閉路電視片段中男子的形態不盡相同，判處無罪釋放，其餘5名被告的裁決將於下午宣讀。

8名被告依次為55歲運輸公司東主王志榮、48歲工程公司東主黃英傑、48歲「懵良」林觀良、43歲「肥林」林啟明、60歲西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛、57歲「飛天南」吳偉南、61歲八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌，以及40歲維修技工蔡立基。其中第一、第五及第八被告爭議身分，而第二、第六及第七被告不爭議身分及曾在現場出現，但爭議動作是否構成罪行。

首被告保管波鞋「自招嫌疑」

法官指，控方指警方在首被告王志榮家中，搜出其當日在元朗身穿的白底紅字上衣、啡色短褲及黃色鞋帶黑鞋。其中上衣經鑑證學博士檢驗後，認為這並非片中人疑為王的人身上所穿的衣物。法官又指，王與片中人的容貌不完全相似，但王家中的波鞋經過比對，確認與片中人所穿的為同一對，認為被告保管有關波鞋是自招嫌疑，與案中證物有所牽連。

片段顯示林卓廷非「搞事」

至於第二被告黃英傑，判詞指，當日片段顯示立法會前議員林卓廷在安撫現場人士，並非被告所指的「搞事」。判詞又指，被告偏幫白衣人，與手持木棍及藤條的白衣人站在一起，認為其角色是以鼓勵者身分，參與暴動及有意圖傷害黑衣人。

而第七被告鄧英斌，判詞指，他若要保衛家園，可以在村口附近站崗及報警，不用持械到場，認為被告的目的是打人，有明顯鼓勵作用，與自我防衛無關，判別他在現場的身分是鼓勵者及參與者。

第八被告面容獨特為片中人

對於第八被告蔡立基的身分，判詞指，被告有哨牙，面容獨特，曾要求他在庭上作出同一咧嘴笑的表情，面容兇神惡煞，肯定與呈堂片段是同一人，認為他與其他白衣人有共同目的，在場參與暴動及有意圖傷人。