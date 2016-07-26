Disney+登港｜迪士尼：2023年前逾50套亞太原創作品

Disney+在本港倒數登場，迪士尼率先公布將針對亞太區市場引入及即將製作多套電影及劇集，預告2023年前，將推出逾50套亞太原創作品，且全部地區作品也會以本土語言製作，包括韓劇、綜藝、日本動漫、紀錄片等。

迪士尼早前已公布即將11月16日登錄本港，今在亞太區內容發布會中，公布引入逾20部全新亞太區本地電影或劇集，當中18部為原創作品。華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可指，隨影音OTT串流成主流平台娛樂平台，亞太地區創作者愈來愈有實力創作優質、吸引全球各地作品，以及地區需求殷切，認為是適當時機繼續在此娛樂平台投入資源。他透露，將在2023年前啟動至少50部亞太區原創作品。

明年推創作者交流體驗計劃

迪士尼同時宣布，2022年將啟動亞太區「創意體驗之旅」計劃，冀讓亞太區創作者與迪士尼旗下電影、動畫製片人、管理層和其他創作者，透過大師班、座談會等交流製作創意。

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