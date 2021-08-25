E=mc²｜愛因斯坦相對論手稿將拍賣 料最高可售2750萬

天才物理學家愛因斯坦(Albert Einstein)在1955年辭世，根據佳士德拍賣行消息，他撰寫的54頁相對論手稿將在11月23日拍賣，預估可以高達300萬歐元、折合約2,750萬港元成交。

綜合報道，愛因斯坦與瑞士工程師Michele Besso交情甚深，在1913年6月至1914年初親筆撰寫，記錄下廣義相對論發展的重要內容，顛覆當時科學家對宇宙運作的認知理解，因此，這份手稿被視為「史上最有價值的愛因斯坦手稿」。

愛因斯坦親筆相對論手稿只有2份

愛因斯坦1912年致力於推廣他在1905年發表的狹義相對論，Michele Besso在1913年於瑞士蘇黎世加入愛因斯坦的研究，這份手稿也是代表兩人情誼的記錄。

佳士德拍賣行指出，愛因斯坦一直以來可能專心於研究，並沒有將過程中的記錄保留，Michele Besso離開蘇黎世時將相關工作文件帶走，才讓這份手稿有機會流傳於後世。

目前僅有兩份愛因斯坦親筆寫下的相對論手稿現存，其中1份現存於耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館。