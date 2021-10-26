IG上載腸仔單據「要你哋全部畢唔到業」 警校食品商前員工刑恐罪成

21歲警察學院食品供應商前僱員，涉去年2月運送一批香腸後，在Instagram發布照片寫上「我要你哋全部畢唔到業」的字句，被控一項刑事恐嚇罪，經審訊後今日(8日)於東區裁判法院裁定罪成。裁判官劉綺雲認為案情嚴重，拒絕辯方建議索取社會服務令報告，將案件押後至11月24日判刑，以待索取被告被警報告，期間被告須還柙。

21歲被告楊惠俊，報稱送貨員，控罪指稱他於去年2月12日在香港威脅警察學員，會使警察學員的人身遭受傷害，意圖使警察學員受驚。被告早前否認刑事恐嚇罪。案情指，被告在警察學院食堂供應商任職送貨工人，案發當日他跟車送食材至學院食堂，並拍下食物單據，上面寫有20包司華力腸。被告上載單據至IG，並寫上「我要你哋全部畢唔到業」。

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