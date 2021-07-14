大暑｜夏日消暑必備！7款食材消暑解渴增食慾 綠豆清熱、酸梅開胃

仲有幾日就大暑，代表天氣熱上加熱，再加上長期戴口罩所帶來的侷促感，不少人都會有中暑或食欲不振等問題，而最好的解決方法，便是利用食療改善身體狀況。以下就為大家介紹7款夏天消暑必備的食材，每款都有消暑解渴或增強食慾的作用，特別適合在夏天食用！

1. 綠豆

夏天不少人都會有熱衰竭或中暑等症狀，而綠豆就有清熱解毒、止渴消暑的作用，建議可以將綠豆熬煮成綠豆湯，可以達到防止中暑的效果。特別對於長期在戶外工作的人來說，綠豆湯不但可以消暑解渴，還有維持體液平衡的功效，因此在戶外工作或進行戶外活動時，不妨帶備綠豆湯來止渴吧！

2. 苦瓜

苦瓜味道甘苦，並非每個人都喜歡它的味道，但苦瓜卻是一種特別適合夏天的食材，不但有清熱解暑、消除肝火的作用，還可以補腎健脾，增進食慾，解決夏天食欲不振的問題。而多吃苦味食物，更可以提神醒腦、消除疲勞，令「冷氣病」等問題也能解決。苦瓜除了可以加入排骨煲湯外，還可以與茶葉一起泡茶，同樣有防止中暑問題的作用。

3. 絲瓜

夏天屬絲瓜盛產的季節，在街市或超級市場都可以常常看到它的蹤影，而含水量達90%的絲瓜特別適合夏天食用，具清熱解暑、涼血解毒的功效，亦能幫忙補充身體缺少的水份和營養，與夏天特別相配。絲瓜有不同的烹煮方法，不過建議煲湯的時間不宜過長，維持絲瓜的鮮綠色澤才可更好地發揮其功效，烹煮的時候記住要注意！

4. 西瓜

提到夏天人們最愛的水果，便不得不提西瓜。西瓜除了因為在夏天盛產而受歡迎外，其水份多的特性更帶有清熱解毒、除煩止渴的功效，因此特別適合在夏天進食。多吃西瓜不但可以防止中暑，還有利尿、幫助消化的作用，有助解決夏天食慾不振的問題。雖然西瓜性質較寒涼，但適當地進食的話並沒有問題。今個夏天還沒有吃西瓜的話，不妨買回家和家人一起享用吧！

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5. 番茄

由於夏天天氣炎熱，經常都會出現食慾不振的問題，而味道酸甜的番茄便特別適合改善食慾問題，具有健脾開胃的作用。番茄中含有大量的檸檬酸和蘋果酸，可以刺激胃液分泌，幫助消化油膩食物，除了對新陳代謝有特別大的作用外，還可以增加食慾，令食慾不振的問題迅速解決。而且番茄中含有豐富的維他命C，多吃可保持營養所需，適合在夏天改善身體狀況時食用。建議將番茄直接食用，或製成涼拌小菜，使其營養不被烹調手法所破壞。

6. 酸梅

夏天由於天氣炎熱，人們飲水較多，令胃酸相對上降低，使食慾因而減退，而除了常見的番茄外，味道偏酸的酸梅同樣是一種健脾開胃的食材，特別適合改善食慾問題。酸梅含有豐富的氨基酸及抗氧化成分，一方面可以增進食慾，另一方面可以促進新陳代謝，因此建議利用酸梅煮成酸梅湯，直接當作飲料飲用。

7. 冬瓜

不少母親都喜歡在夏天時熬煮冬瓜湯，其實這是因為冬瓜不但有清熱解暑、潤肺生津的作用，還可利尿、去水腫，同時調節人體的代謝平衡，因此特別適合夏天食用。冬瓜無論是果肉、果梳或是果皮都有豐富的營養價值，建議可將果肉連皮，加入瘦肉煮成冬瓜湯，另外將冬瓜核加清水直接煮，兩款湯水均有解渴利尿的作用。