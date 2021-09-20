香港美食｜人氣打卡日本餐廳推介！大阪正宗串揚／榻榻米居酒屋／日本直送魚生

日本料理花款多，除了港人最愛的壽司外，其實也有很多選擇。想在香港也吃到口味正宗的日本菜，感受濃厚的日本氣氛嗎？接下來介紹的餐廳一定能滿足你！

灣仔食正宗串揚

Jan Jan Kushikatsu串揚專門店來自日本大阪，在東京和大阪有近13間分店，人氣十足！串揚在香港未算太流行，但因為香口酥脆，佐酒一流，成為日本人的平民美食。製作過程不算繁複，重點在使用的炸漿和油溫，廚師選用不同的食材沾上炸漿，用低溫油炸，享用前客人再自行加上秘製醬汁，香口又開胃。店舖招牌是海老串揚，用天使蝦油炸，外皮香脆，蝦肉亦爽彈，層次豐富。另外半熟玉子亦值得一試，同樣用炸漿包裹後再油炸，咬開蛋黃流心，無論味覺和視覺都滿足！

Jan Jan Kushikatsu串揚專門店

地址：灣仔皇后大道東100號2樓

日本人主理榻榻米居酒屋 氣氛超好

尖沙咀一帶向來多日本居酒屋，不少上班族在週末都會和朋友來輕鬆一下。HoKahoka位於尖東麼地道，由日本人老闆主理，環境裝修特別有日本居酒屋氣氛，加上榻榻米座位，打卡一流！食物方面，都是傳統日本居酒屋食物，魚生、串燒、炸物應有盡有。最推介牛肉山椒燒，熱辣鐵板上放滿牛肉粒，山椒味道辛辣，整體惹味。



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日式燒烤餐廳 必食甲羅燒

港人到日本旅行，必定會見到大大小小的自助爐端燒烤餐廳，氣氛特好。在尖沙咀其實也有一間，裝修跟足日本當地的燒烤店，牆上貼滿不少清酒海報，又有日本燈籠，配上木製座位和爐端燒烤爐，彷彿到了日本旅行一樣。食物方面亦選擇豐富，不少食材來自日本，必食蟹味噌甲羅燒，蟹殼上放滿松葉蟹的蟹膏、蟹肉、蟹籽、青蔥和鵪鶉蛋，燒好之後香噴噴，蟹肉鹹香鮮味。

焱丸水產

地址：尖沙咀棉登徑23號華楓大廈地下5&6號舖

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