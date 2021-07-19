簡易食譜｜懶人必備氣炸鍋！5款氣炸鍋小食食譜教學 朱古力能量棒、炸饅頭片

氣炸鍋並非近年才興起的煮食工具，但是除了利用即食食品進行氣炸外，還可以用原材料製作出簡單美味的氣炸鍋小食。以下就教大家製作5款氣炸鍋小食，每款做法都簡單易學，即使是料理新手亦能做到！

【朱古力能量棒】

不少人都對氣炸鍋食品都有不健康的刻板印象，但其實利用氣炸鍋仍然可以製作出簡單又健康的食品！市面上售賣的能量棒一般糖分都比較高，而利用氣炸鍋就可以製作出香脆美味的能量棒，質素不輸平日買到的商品外，做法十分簡單，而且糖分亦較少，正適合補充日常能量。

食材：香蕉 1條／雞蛋 1隻／麥皮 140g

花生醬 1湯匙／可可粉 1 湯匙

果乾 適量／堅果 適量

1.先將香蕉壓成泥狀，再加入雞蛋混合均勻。

2.在混合物中加入麥皮、花生醬和可可粉攪拌均勻。

3.加入果乾和堅果，混合均勻。

4.將混合物壓在牛油紙上整理形狀，建議整理成長方形，以便放在氣炸鍋中。

5.在氣炸鍋裏放入錫紙，並噴少許油，再長形的能量棒放在錫紙上。

6.能量棒在氣炸鍋以180度焗15分鐘後，翻面再繼續焗10分鐘即可。

【炸饅頭片】

炸饅頭屬不少人都喜歡吃的小食之一，但除了將饅頭整個拿去油炸外，其實還可以將饅頭切成片狀，製成炸饅頭片。炸饅頭片可以配搭甜或鹹的醬料，例如番茄醬或煉奶，口感鬆脆，作為下午茶小食一流！

食材：大饅頭 1個／雞蛋 1隻／芝麻 少許

1.在碗中打入雞蛋，攪拌均勻。

2.大饅頭切成片狀，在兩面分別均勻地蘸取蛋液，然後撒上少許黑芝麻。

3.在氣炸鍋裏放入錫紙，並噴少許油，再把饅頭片放入氣炸鍋中。

4.饅頭在氣炸鍋以200度焗分鐘，中途4分鐘翻面即可。

【蜂蜜核桃】

如果在家中想喝啤酒卻沒有合適的伴酒菜，利用氣炸鍋就可以製作出口感香脆，味道香甜的蜂蜜核桃。不但可以作為伴酒菜，工作時作為小食食用，也是不錯的醒神零嘴。記得進行氣炸時，堅果要平鋪在氣炸鍋內，不要重疊，以免炸得不夠鬆脆。

食材：核桃 適量／粟米油 1湯匙／水 1湯匙／蜂蜜 2湯匙／白芝麻 少許

1.將粟米油、水和蜂蜜混合均勻。

2.在混合物中加入核桃，將混合物均勻地包裹在核桃表面，然後撒入白芝麻。

3.在氣炸鍋裏放入錫紙，加入混入後的核桃。

4.核桃在氣炸鍋以 170度焗6分鐘即可，中途隨時拿出搖晃檢查，小心烤焦。

【氣炸豆腐】

說到香港的街頭小食之一，便不得不提臭豆腐，可惜並非每個人都能接受臭豆腐的味道，但這道炸豆腐相信能獲取不少人的歡心！只需將切好的豆腐進行氣炸，再製作好醬汁即可，做法非常簡單。如果喜歡吃辣的話，更可以在醬汁中加入辣椒粉或孜然粉，增添醬汁的風味。

食材：豆腐 1磚／生抽 1湯匙／醋 1湯匙

蠔油 1茶匙／蒜蓉 適量／蔥花 適量

1. 豆腐切塊備用。

2. 在氣炸鍋裏放入錫紙，並刷一層油，鋪上切塊的豆腐。

3. 豆腐在氣炸鍋以200度焗20-25分鐘左右，中途翻面，中間需多次打開檢查豆腐的狀態，兩面均為金黃色即可取出。

4. 將所有醬料混合均勻，即可配搭炸豆腐蘸取食用。

【氣炸雞翼】

要數老少咸宜都喜歡吃的小食，那麼便非雞翼莫屬。製作雞翼的方法有很多，而利用氣炸鍋製作雞翼做法簡單，而且煮好的雞翼不但口感豐富，肉汁亦能鎖在雞翼內，比起一般的製作方法更好吃。

食材：雞翼 500g／大蒜 3瓣／洋蔥 少許

蠔油 20g／生抽 15g／料酒 5g

檸檬汁 10g／番茄醬 10g／黑椒適量

1.雞翼洗淨後用冷水浸泡30分鐘以上，撈出後再沖洗印乾。

2.在雞翼上𠝹出劃口，再將雞翼放入大碗中。

3.在大碗中加入所有材料均勻抓揉，用保鮮紙包好放入雪櫃冷藏醃製4小時。

4.在氣炸鍋裏放入錫紙，並刷一層油，放入雞翼。

5.雞翼在氣炸鍋以180度焗15分鐘即可，中途記得需要翻面。