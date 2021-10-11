5間港九特色火鍋店推介｜風味炭爐火鍋／北京涮羊肉／港式大排爐／手切本地牛肉／台式一人鍋

香港人一年四季都喜歡打邊爐，蒸氣騰騰，湯底香噴噴，配上各種配料，飽腹又滿足。最近秋風起，天氣轉涼後吃火鍋特別有氣氛！今次一於推介5間特色火鍋店，讓大家參考一下啦。

《無間道2》電影取景炭爐火鍋 鴻福海鮮四季火鍋

港式大排檔買少見少，土瓜灣這間隱身於小巷內的火鍋大排檔，開業多年，主打炭爐火鍋和燒烤，風味十足。這裡食物選擇豐富，單是火鍋湯底已經有十數款口味，推介鹹菜魔鬼魚湯、泰式豬骨湯和沙嗲鴛鴦鍋，同樣特色又滋味。另外配料方面，必試手切牛肉牛味濃郁；白鱔爽口鮮甜；新鮮雞腸滑溜爽脆。店內充斥著港式大排檔懷舊氣氛，因此亦吸引了電影《無間道2》到來取景，電影迷不妨到此潮聖吧！

鴻福海鮮四季火鍋

地址: 土瓜灣落山道86號地下巷內

電話：2365 0112

銅鑼灣樓下火鍋飯店 復古風味打卡一流

港島銅鑼灣一帶向來多火鍋選擇，而這間樓下火鍋飯店的裝修就很有特色，店舖佔地9000呎，裝修風格以70年香港懷舊風為主，大門的霓虹光管好吸睛，而且店內處處都是打卡位，食物質素亦不錯。湯底方面，心水是重慶空運麻辣燙，味道有層次，香辣之餘帶有牛油香，口味正宗；椰子雞湯，湯頭清甜，湯底內附有雞件，非常足料。 食物方面，紫菜響鈴即叫即炸，香脆開胃；花雕肥牛城中少見，酒香十足，肥牛肉質嫩滑。雖然價錢未算最便宜，但一分錢一分貨，大家想吃有質素的火鍋，也可以考慮一下。

樓下火鍋飯店

地址：銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座地下A號舖及地庫

電話：22149388

泰豊廔酒家 尖沙咀正宗北京涮羊肉

北京地區冬日嚴寒，當地人最愛吃羊肉鍋暖身。這間位於尖沙咀的傳統京菜，除了口味正宗的小菜外，每逢冬季，都特別多前來吃羊肉涮涮鍋的客人。湯底簡單，跟足傳統，只以清水為主，令客人食用時品嚐到羊肉鮮味，再配上眾多醬料，如芝麻醬、花雕酒、醃菜等，跟平常港式火鍋分別很大，值得一試。

泰豊廔酒家

地址：尖沙咀漆咸道29-31號溫莎大廈

616牛肉火鍋專門店 牛肉部位選擇多

如你自問是牛魔王，這間本地品牌的連鎖牛肉火鍋專門店你大概有聽說過，餐廳港九都有分店，主打新鮮牛肉，提供刁鑽牛肉部位，如牛頸脊、牛肩心等等，而且價錢平，每碟牛肉平均＄60，cp值高！

616牛肉火鍋專門店（尖沙咀店 ）

地址：尖沙咀赫德道4號利是大廈1樓

電話：9037 4146

台式夜市風味 8鍋臭臭鍋

想念台灣夜市？一於去吃台式臭臭鍋！8鍋臭臭鍋來自台灣，本店位於新北市，很受當地人歡迎！香港現時有兩間分店，每逢晚市都座無虛席，非常熱鬧。必吃招牌臭臭鍋，鍋中已包括16款配料，如豚肉片、臭豆腐、米血糕、鴨血、嗚門卷等，再配以白飯，份量十足！

8鍋臭臭鍋

地址：銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈A座地下E舖

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