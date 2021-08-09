8月美妝下午茶推介：Givenchy IGable粉紅下午茶+ Crabtree & Evelyn峇里風情

隨著8月消費券派發，相信大家做得最多的就是shopping！與朋友行到累了，不妨一同坐下，享受一個寫意的下午茶，感受休閒時光。今次介紹的下午茶，除了IGable之外，更走峇里、英倫及韓式風格，讓大家一解外遊之苦，當然少不了美妝小禮物！

Givenchy x Popinjays 甜美粉紅

位處The Murray 26樓的天台餐廳Popinjays與Givenchy首度合作，即日推出「紅粉緋揚夏午茶」。Givenchy最新推出多款IGable粉紅美妝品，包括華麗盈彩修護唇膏、高級訂製稜鏡胭脂及傾城淡香水，瞬間提升粉嫩自然氣息，下午茶亦以迷人的粉紅色為主題。

主廚Alexandre Viriot選用夏季時令食材，炮製了數款清新怡人的鹹點：「番茄蟹肉撻」盛載酸甜交錯的番茄莎莎及鮮甜美味的蟹肉，豐富的口感令人一試難忘。油香豐腴的挪威煙燻三文魚，為賣相精巧的「煙三文魚多士」披上嬌嫩的橙粉紅色，亦與爽脆的青瓜絲及雞蛋沙律配搭出平衡有致的味道及質感。

一眾繽紛誘人的甜品則出自餅廚Arnaud Labbe之手，Givenchy的粉紅色朱古力標誌是「黑加侖子白森林蛋糕」的焦點所在，在白朱古力慕斯包裹下，小巧的方磚內藏層層交疊的黑加侖子啫喱及雲呢拿海綿蛋糕。「白桃忌廉杯」於亮麗的玻璃杯中滿載白桃粒、白桃忌廉及啫喱，層次分明的食材交織出香甜滋味。「玫瑰雲呢拿閃電泡芙」蘊藏順滑的玫瑰雲呢拿忌廉，表面綴以粉紅朱古力奶霜，送上滿腔甜蜜芬芳。

凡惠顧「紅粉緋揚夏午茶」，即獲贈Givenchy禮品套裝，包括迷你華麗盈彩修護唇膏、花漾年輕嫰肌面膜7ml及傾城香水1ml。每名顧客獲禮品套裝，數量有限，送完即止。

「紅粉緋揚下午茶」詳情：

地點：Popinjays(The Murray 26樓)

日期：即日至9月30日

時間：

周一至周五：下午3時30分至5時30分

周六至周日：下午4時30分至晚上6時

價錢：$698/兩位(附10%服務費)

預約：3141 8888

Crabtree & Evelyn x Madame Fù 峇里風情

品牌由世界各地的天然成分獲得靈感，與大館的Madame Fù合作，推出「峇里風情下午茶」，將峇里系列的元素與美酒佳餚結合，感受熱帶小島的異國風情。

Madame Fù主廚以峇里系列的主要元素——香茅、椰子、稻米、綠茶及茉莉等材料入饌，創作多款廣東點心及富多國特色的鹹甜美點，再配以滿載熱帶風情的伏特加雞尾酒。除了享受美味茶點，賓客更可獲贈Crabtree & Evelyn體驗套裝，體驗品牌的護膚儀式，讓整個「異國旅程」更添圓滿。

Crabtree & Evelyn 體驗套裝：

1. Evelyn Rose 亮澤沐浴乳液 15ml

2. 隨機贈送以下其中一款：

•Crabtree 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液 15ml

•Crabtree 煥膚 + 再生潔面泡沫 15ml

•Crabtree自然氣息 香水 2ml

•Evelyn Rose Femme De Force 香水 2ml

•The Gardeners 琥珀蜜糖泡泡浴露 15ml

•Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫 15ml

3. Crabtree & Evelyn網店 $50現金券（購物滿$150即可使用）

「峇里風情下午茶」詳情：

日期：即日至8月31日

時間：下午2時30分至5時30分（最後招待：下午4時30分）

地點：荷李活道10號大館營房大樓3樓（Madame Fù Grand Café Chinois）

價錢：$550兩位/$338一位

Jurlique x HABITŪ 清爽英倫玫瑰

Jurlique最近推出新配方的限量版玫瑰保濕花卉水，萃取摩洛哥玫瑰、大馬士革玫瑰、犬玫瑰、法國玫瑰以及紅玫瑰香味的獨特之處，發揮最極致的保濕功效。

這個英式下午茶以玫瑰入饌，供應多款鹹甜點，首先以Rosemantic Summer限定推出的麻糬窩夫配玫瑰雪糕揭開序幕，甜點選擇還有西班牙肉桂條配玫瑰朱古力醬，精選鹹點包括火腿芝士牛角包、鮮蟹肉脆薯及煙三文魚撻。另外，顧客可自選一杯Rosemantic Summer特飲：包括巴西莓玫瑰奶泡咖啡、巴西莓玫瑰意式冰 搖或巴西莓玫瑰豆奶碎冰。

為慶祝首次合作，凡惠顧下午茶，即可獲贈Jurlique水漾玫瑰保濕套裝換領券一張，套裝包括水漾玫瑰保濕精華5ml、水漾玫瑰保濕乳液10ml、玫瑰緻柔沐浴露30ml及精美化妝袋(價值$230)。

「英式下午茶Lucent Rose Tea Set」詳情：

日期：即日至9月12日

時間：下午2時至6時

價錢：$258/一位（另設加一服務費）

雪花秀 x 九龍香格里拉 韓式養生

酒店廚師團隊從雪花秀兩大皇牌產品：潤燥再生精華及滋陰生人參煥顏高效精華液為靈感，活用韓國傳統夏季進補飲食養生智慧，巧妙運用人參、百合、杞子、生薑及合桃等矜貴食材入饌，創作8款造型精緻的鹹甜美點。

夏日「養肌再生」下午茶體驗由氣泡歡迎特飲開始，賓客可親自用滴管在飲品內加入士多啤梨汁，模擬雪花秀人參安瓶的「激活」步驟。及後細嚐置於鮮花佈置的金色鳥籠內之鹹甜美點及自家烘焙英式鬆餅，最後配以新鮮時令水果碟作完美句號，為熾熱的仲夏帶來清新健康體驗。饗客更可獲贈「提・拉・緊」人參抗炎養肌禮品包，感受韓方養生飲食文化之餘，也體驗高效煥活肌膚的人參美容臻品。

限量雪花秀「提・拉・緊」人參抗炎養肌禮品包(價值$450)，包括：

•滋陰生人參煥顏水15ml

•滋陰生人參煥顏乳液15ml

•滋陰生人參煥顏高效精華液(人參安瓶)3.5g

•滋陰生人參煥顏精華露 5ml

•10分鐘免費眼部按摩服務

•HK$100 折扣現金券

夏日「養肌再生」下午茶詳情：

日期：即日至8月31日

時間：每日下午3時至6時

地點：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

價格：$638/兩位 (另設加一服務費)