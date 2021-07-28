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ABC餅神上水出沒注意！
5 小時前
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ABC餅神上水出沒注意！
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海鹽焦糖芝士蛋糕
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法式紫羅蘭蛋糕

猶記起在元朗偶遇「ABC Bakery」，這家小店並不十分不起眼，隱身於不屬大街的安寧路，周邊的確安寧，只因餅櫃一件血橙吉士撻與「前酒店餅廚主理」的黑板引起我注意，當然還有那個小小價錢牌，記憶中「5」字開頭，及後吞進肚裡真覺物超所值(放心，不是價錢牌)！
 

如今，這位半島酒店前任餅神於上水廣場開設第二分店，除了供應錄得日銷逾500個的人氣33%牛油Scone英式鬆餅(聽聞外脆內軟)，還有蘋果酥、法式牛角及歐式乾果麵包等受歡迎項目，還有精緻迷你蛋糕。店方標榜全部包餅每日新鮮焗製，用料必靚，如日本高級麵粉、法國牛油及澳洲頂級牛奶。為慶祝第二店開幕，由8月1日起一連8日推出全線正價麵包蛋糕八折優惠；8月1日至8月15日，凡購買麵包折實價滿$55，即可以優惠價換購精選包餅，包括以$128換購原價$268之皇牌蛋糕系列「4"朱古力四重奏」與「4"意大利芝士蛋糕」，以及$68換購「玄米茶黑糖麻糬卷」(原價$88)等。

文 : Winki　ABC Bakery上水店│上水龍琛路39號上水廣場2樓206號舖│2418 1228

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/abc餅神上水出沒注意！-278100
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