ABC餅神上水出沒注意！

猶記起在元朗偶遇「ABC Bakery」，這家小店並不十分不起眼，隱身於不屬大街的安寧路，周邊的確安寧，只因餅櫃一件血橙吉士撻與「前酒店餅廚主理」的黑板引起我注意，當然還有那個小小價錢牌，記憶中「5」字開頭，及後吞進肚裡真覺物超所值(放心，不是價錢牌)！



如今，這位半島酒店前任餅神於上水廣場開設第二分店，除了供應錄得日銷逾500個的人氣33%牛油Scone英式鬆餅(聽聞外脆內軟)，還有蘋果酥、法式牛角及歐式乾果麵包等受歡迎項目，還有精緻迷你蛋糕。店方標榜全部包餅每日新鮮焗製，用料必靚，如日本高級麵粉、法國牛油及澳洲頂級牛奶。為慶祝第二店開幕，由8月1日起一連8日推出全線正價麵包蛋糕八折優惠；8月1日至8月15日，凡購買麵包折實價滿$55，即可以優惠價換購精選包餅，包括以$128換購原價$268之皇牌蛋糕系列「4"朱古力四重奏」與「4"意大利芝士蛋糕」，以及$68換購「玄米茶黑糖麻糬卷」(原價$88)等。

文 : Winki ABC Bakery上水店│上水龍琛路39號上水廣場2樓206號舖│2418 1228