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GODIVA x Ian 夏之戀限定朱古力　用優惠碼「IANCHAN30」網購專享7折
33 分前
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GODIVAIanMIRROR伊人夏之戀朱古力下午茶奶茶提拉米蘇咖啡
GODIVA x Ian 夏之戀限定朱古力　用優惠碼「IANCHAN30」網購專享7折
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MIRROR的Ian (陳卓賢)
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(左下角起)可可醬黑朱古力、提拉米蘇牛奶朱古力、藍莓芝士蛋糕白朱古力、(右下)奶茶牛奶朱古力。

Godiva推出 2021 Summer Romance Collection夏之戀限定系列，今次聯同人氣男團MIRROR的Ian(陳卓賢)，將歐式浪漫情愫傳遞予所愛「伊人」。品牌朱古力大師Noel Le Jeune以歐式下午茶為靈感，將歐式甜點的獨特風味注入朱古力之中，包括提拉米蘇牛奶朱古力、奶茶牛奶朱古力、藍莓芝士蛋糕朱古力及Ian至愛的可可醬黑朱古力。

禮盒設計則細緻演繹清新的愛戀氣息，以亮麗粉嫩的色彩開啟仲夏之戀，以簡約筆觸勾勒的燦爛絢麗花苞及枝芽圖案，更傳遞著比翼連枝的美好祝願。

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夏之戀朱古力心形禮盒　$238/5顆裝
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夏之戀朱古力圓形禮盒　$358/9顆裝
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夏之戀朱古力禮盒$558/21顆裝

現在店方更特設GODIVA x「伊人」專屬優惠，不論是送給所愛「伊人」或想獨享奢華甜點，即日起至2021年8月5日，使用Ian專屬優惠碼「IANCHAN30」於GODIVA官方網店https://www.godiva.com.hk/ 購物，即可享全場7折限時優惠。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/godiva-x-ian-夏之戀限定朱古力　用優惠碼「ianchan30」網購專享7折-275725
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