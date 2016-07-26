GODIVA x Ian 夏之戀限定朱古力 用優惠碼「IANCHAN30」網購專享7折

Godiva推出 2021 Summer Romance Collection夏之戀限定系列，今次聯同人氣男團MIRROR的Ian(陳卓賢)，將歐式浪漫情愫傳遞予所愛「伊人」。品牌朱古力大師Noel Le Jeune以歐式下午茶為靈感，將歐式甜點的獨特風味注入朱古力之中，包括提拉米蘇牛奶朱古力、奶茶牛奶朱古力、藍莓芝士蛋糕朱古力及Ian至愛的可可醬黑朱古力。

禮盒設計則細緻演繹清新的愛戀氣息，以亮麗粉嫩的色彩開啟仲夏之戀，以簡約筆觸勾勒的燦爛絢麗花苞及枝芽圖案，更傳遞著比翼連枝的美好祝願。

現在店方更特設GODIVA x「伊人」專屬優惠，不論是送給所愛「伊人」或想獨享奢華甜點，即日起至2021年8月5日，使用Ian專屬優惠碼「IANCHAN30」於GODIVA官方網店https://www.godiva.com.hk/ 購物，即可享全場7折限時優惠。