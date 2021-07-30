Stephy茶飲1011 SIPTEA聯乘《咒術迴戰》 K11開期間限定店

鄧麗欣(Stephy)近年創業成為老闆娘，開了新派茶飲店1011 SIPTEA，品牌最近更首次聯乘爆紅動漫《咒術迴戰》，開設為期一個月的聯乘茶飲店，店內不單有多款口味的茶飲，更有全港獨家限定的咒術周邊產品，期間限定店開幕當日早上，已有咒術粉絲在店外排隊，希望盡快買到心愛精品！

品牌今次調配7款的人氣角色聯名特飲，一改以往的手搖飲品，改為冷泡水果茶，並在每日限量發售。品牌為特定角色設計出不同造型的玻璃瓶，包括虎杖悠仁設計玻璃瓶(芒果百香綠茶)、五條悟設計玻璃瓶(藍柑橘檸檬冰茶)、伏黑惠設計玻璃瓶(奇異果冰茶)、釘崎野薔薇設計玻璃瓶 (草莓微檸冰茶)、禪院真希設計玻璃瓶(葡萄冰茶)、狗卷棘設計玻璃瓶(青蘋果樂園)及熊貓設計玻璃瓶(可爾必思水語)；以各款新鮮果茶與一眾「咒術迷」迎接夏日。

除特飲外，品牌首次推出全港獨家的《咒術迴戰》茶罐組合，以人氣咒術師包裝1011 SIPTEA皇牌茶飲罐裝蕎麥茶包($128)，蕎麥茶味道清香、後勁回甘，適合一眾茶飲愛好者於炎炎夏日享用；另一款式為罐裝手工牛奶曲奇($128)，亦以人手製作。

購買飲品後，「咒術迷」可加購限定盲盒玻璃杯(單售$68；水果茶+玻璃杯 $118)，隨機抽出7位主角不同的Q版造型玻璃杯，加上1款隱藏特別版，一共8款。店內更有其他精美《咒術迴戰》x 1011 SIPTEA產品，包括電話座($108)、杯墊($68)、金屬襟章(單售$88；全套售價$498)等。「咒術迷」千萬不要錯過！

為慶祝《咒術迴戰》 x 1011 SIPTEA茶飲店開幕，同場加推3項推廣：

1)凡於《咒術迴戰》期間限定店(K11 Art Mall G01號店) 及《咒術迴戰》x 1011 SIPTEA茶飲店(K11 Art Mall B2 中庭位置)消費滿$300，即可憑單據換取文件夾一個；

2)於《咒術迴戰》x 1011 SIPTEA茶飲店消費滿$300，即可獲扭蛋機代幣一個，即獲一次抽獎機會換取一系列精品；

3)或於《咒術迴戰》x 1011 SIPTEA茶飲店消費滿$900，即獲全套閃卡。

《咒術迴戰》x 1011 SIPTEA茶飲店資料：

地點：K11 Art Mall B2中庭位置(尖沙咀河內道18號)

日期：2021年7月30日至8月25日

時間：早上11時至晚上8時