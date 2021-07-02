the Arca周四正式開幕 贏取免費住宿一晚及多項禮遇

以工業+藝術風為主題、位於黃竹坑心臟地帶的雅格酒店(the Arca)，由Yulan Group 與本地設計品牌Design Eight Five Two (DEFT) 精心打造，為慶祝酒店將於7月8日正式隆重開幕，雅格酒店將呈獻一連串精彩活動及夏日度假住宿優惠，包括適合一家大小的「Famcation」及帶同毛孩齊齊度假的「Pawfectcation」，而環球美食餐廳Arca Society亦正式同步登場。

開幕當日，酒店外牆更會掛上色彩繽紛的汽球，蒞臨的每位賓客可獲贈附有神秘禮品的汽球一個，有機會贏得雅格酒店單肩袋、保溫杯、餐飲券甚至免費住宿一晚（數量有限，送完即止）；而當天入住酒店的賓客更可獲贈汽酒一杯，一起感受雅格酒店開幕的熾熱氣氛。

而未能親身前往酒店的朋友亦有機會攞奬品，別緻的Arca流動車將於港島多區免費派發咖啡及雞尾酒，大家可追蹤 Arca流動車的路線、拍下其蹤影及上載至個人Instagram或Facebook並標籤 @thearcahotel，即可免費獲贈咖啡或雞尾酒一杯，亦可參與流動車上的拋豆袋遊戲一展身手，成功將豆袋拋進洞將有機會贏得雅格酒店免費一晚住宿體驗（數量有限，送完即止），獎品亦包括酒店餐飲住宿優惠券以及其他精美禮品。

7 月 8 日（星期四）│上午 11 時至下午 7 時

免費咖啡派發

上午 11 時至中午 12 時：雅格酒店（黃竹坑香葉道 43 號）

中午 12 時至下午 1 時：One Island South（黃竹坑香葉道 2 號）

下午 1 時半至下午 3 時：中環中心（中環皇后大道中 99 號）

免費雞尾酒派發

下午 4 時至下午 7 時：合和中心（灣仔皇后大道東 183 號）/利東街附近