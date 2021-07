the Arca周四正式開幕 贏取免費住宿一晚及多項禮遇

以工業+藝術風為主題、位於黃竹坑心臟地帶的雅格酒店(the Arca),由Yulan Group 與本地設計品牌Design Eight Five Two (DEFT) 精心打造,為慶祝酒店將於7月8日正式隆重開幕,雅格酒店將呈獻一連串精彩活動及夏日度假住宿優惠,包括適合一家大小的「Famcation」及帶同毛孩齊齊度假的「Pawfectcation」,而環球美食餐廳Arca Society亦正式同步登場。

開幕當日,酒店外牆更會掛上色彩繽紛的汽球,蒞臨的每位賓客可獲贈附有神秘禮品的汽球一個,有機會贏得雅格酒店單肩袋、保溫杯、餐飲券甚至免費住宿一晚(數量有限,送完即止);而當天入住酒店的賓客更可獲贈汽酒一杯,一起感受雅格酒店開幕的熾熱氣氛。

而未能親身前往酒店的朋友亦有機會攞奬品,別緻的Arca流動車將於港島多區免費派發咖啡及雞尾酒,大家可追蹤 Arca流動車的路線、拍下其蹤影及上載至個人Instagram或Facebook並標籤 @thearcahotel,即可免費獲贈咖啡或雞尾酒一杯,亦可參與流動車上的拋豆袋遊戲一展身手,成功將豆袋拋進洞將有機會贏得雅格酒店免費一晚住宿體驗(數量有限,送完即止),獎品亦包括酒店餐飲住宿優惠券以及其他精美禮品。

7 月 8 日(星期四)│上午 11 時至下午 7 時

免費咖啡派發

上午 11 時至中午 12 時:雅格酒店(黃竹坑香葉道 43 號)

中午 12 時至下午 1 時:One Island South(黃竹坑香葉道 2 號)

下午 1 時半至下午 3 時:中環中心(中環皇后大道中 99 號)

免費雞尾酒派發

下午 4 時至下午 7 時:合和中心(灣仔皇后大道東 183 號)/利東街附近