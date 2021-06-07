OL
【女生髮型】3款復古鯊魚夾造型教學 全盤包頭、公主頭 長短髮型都適用
2021-06-07
【女生髮型】3款復古鯊魚夾造型教學 全盤包頭、公主頭 長短髮型都適用
近年流行起復古熱潮，除了衣著之外，不少韓國女生都換上「鯊魚夾」，將頭髮綁起來，隨性又不失氣質。以下為大家介紹3種鯊魚夾造型教學，無論是上班還是周末逛街都非常適合！
基本款：全盤包頭
這款全盤造型最適合最近炎熱的天氣，亦是最基本及容易上手的一款髮型。不過髮量較多的人，需要選擇尺寸大一點、或爪子較深的鯊魚夾，才可以將所有頭髮綁好。
1. 首先將頭髮全部梳理好，像綁馬尾一樣。
2. 然後將頭髮扭緊，扭至手掌的高度後再向上折。
3. 用鯊魚夾夾緊，再輕力將鬢角及頭頂部分的頭髮弄鬆就完成了！
仙氣十足：半綁公主頭
半綁公主頭也是不少女生的日常髮型之一！以鯊魚夾代替髮圈，將一半頭髮束起，另一半放下來，不怕讓頭髮留有痕跡之餘，更可以大增優雅感。除了長髮女生可以綁之外，短髮女生也適用！
1. 將頭髮分成上下兩部分，沿著耳朵上方去抓好夾起來的髮量。
2. 將頭髮集中在一個位置後，再用鯊魚夾夾好固定位置。
3. 再按照個人喜好調整頭髮的蓬鬆感就完成了！
長短髮適用：低丸子頭
嫌全盤包頭及公主頭都太普通？那低丸子頭就非常適合你！低丸子頭比較高丸子頭為成熟，散發出陣陣的法式優雅感。即使你是中短髮女生，都可以成功夾起頭髮，清爽地渡過夏天！
1. 首先將所有頭髮收緊成一個低馬尾。
2. 選好的丸子頭的高度。
3. 再把頭髮轉圈收緊，夾上鯊魚夾就完成了！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/【女生髮型】3款復古鯊魚夾造型教學-全盤包頭、公主頭-長短髮型都適用-270911