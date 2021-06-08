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夏天必備｜不同膚質不同防曬！4種膚質選防曬須知+日常防曬tips
2021-06-08
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夏天必備｜不同膚質不同防曬！4種膚質選防曬須知+日常防曬tips
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夏天必備｜不同膚質不同防曬！4種膚質選防曬須知+日常防曬tips

最近除了天氣炎熱外，太陽亦十分「狠毒」，不做足防曬功夫的話絕對會後悔！但是其實選擇防曬亦有一門學問，以下就為大家介紹4種膚質選擇防曬的須知，以及3個日常防曬小貼士，這樣就不用擔心曬黑或曬傷的問題！

【4種膚質選防曬須知】

1. 乾性皮膚

皮膚較為乾燥的話，建議選擇滋潤或保濕型防曬，需要避開含有酒精和帶粉感的防曬產品，以免刺激皮膚及造成浮粉問題，同時可以選擇物理及化學兩者結合的防曬。

2. 油性皮膚

若果本身是油性皮膚的話，夏天便更容易出遊，因此需要選擇清爽無油的防曬 ，可以選擇放晒力更強的化學型防曬。而混油肌則需根據情況，選擇物理及化學的結合型防曬。

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任何膚質都要做好防曬工作。
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有些防曬質地清爽卻有保濕作用。

3. 暗瘡肌

容易長暗瘡的話，選擇防曬的時候一定要盡量避開可能會致痘的成分。由於很多暗瘡肌都是油性皮膚或混油膚質，因此需要選擇溫和不刺激，以及膚感清爽的防曬。若果屬於容易敏感的暗瘡肌，則要避開含有酒精成份的防曬產品。

4. 敏感肌

敏感肌選擇防曬產品時，最重要的是避開刺激皮膚的成分，例如酒精、香料，或是某些已知對自己皮膚特別敏感的化學成分。同時需要選擇溫和、不防水的防曬，以減少卸妝步驟，避免過度清潔。如果不清楚自己對哪些化學成分敏感，則建議選用物理防曬，以防止產品成分深入肌膚。

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皮膚容易敏感的話，可以選擇成份溫和的防曬產品。
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暗瘡肌適合選擇不黏膩的防曬。

【日常防曬tips】

1. 外出攜帶雨傘

太陽光過分刺熱時，最好的保護網便是雨傘，選用UPF>40及UVA透光率<5%的遮才有防曬的功效，同時建議選用傘面和弧度大的遮，以防止地面與其他物件進行反射，無法防曬。

2. 穿著防曬衣

若果需要長時間進行戶外活動，建議穿着防曬衣，比起一般的衣服更有效防曬。防曬衣的選擇標準和遮一樣，都需要UPF>40及UVA透光率<5%才會有防曬的效果。雖然穿着防曬衣較炎熱，但是可以避免曬黑、曬傷等問題。

3. 戴帽子

進行戶外活動時，特別是行山、露營等，都建議可以戴上帽子，以防太陽光直接射在臉上。不過由於深色吸熱，因此建議選擇淺色的帽子，既可以防曬，也不會妨礙散熱。

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購買雨傘的時候需要確認其防曬度數。
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可以把防曬衣當作時裝的一部份。
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戴帽子除了可以當成穿搭配飾之外，亦具防曬功能。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/夏天必備｜不同膚質不同防曬！4種膚質選防曬須知日常防曬tips-271032
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