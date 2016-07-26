電子消費券｜第二期消費券聽日派發 入手貴婦抗衰老精華 緊緻收毛孔！

第二期電子消費券將於明日派發，意味大家手頭更鬆動，平日未必捨得買護膚品，現在終於有機會入手！今次為各位愛美的「小資女」介紹6款貴價精華，不單高效為肌膚「充電」，更帶來修護、提升輪廓、收毛孔及撫平皺紋等抗衰老功能，絕對值得入手！
第二期消費券｜ARMANI beauty CREMA NERA 極致再生全效修護精華 $2,850/30ml
每瓶蘊含10億再生密羅木精萃分子，來自非洲再生植物精華及多種修護抗衰老護膚成分。質感輕透不黏膩，綠色微囊封存活性成分，有助柔滑膚質、收緊毛孔、減褪皺紋、均勻膚色、亮澤肌膚及重拾緊緻，讓肌膚煥發年輕。
第二期消費券｜TATCHA 升級版煥采盈亮精華水 $820/150ml、$1,150/230ml
升級版精華水又被喻為「生肌水」，能有效煥發肌膚光采，變得更柔軟豐盈，增強護膚效果，開啟肌膚天然引水道，提升後續護理的功效。只需7秒提升肌膚5倍保濕力、改善及穩定膚質，15分鐘內肌膚即時飽滿彈滑，打造柔軟年輕膚質。採用可回收物料的包裝設計，致力響應可持續發展。
第二期消費券｜The history of Whoo x Pierre Marie 12周年珍藏版秘貼自生精華禮盒 $1,320
秘貼自生精華升級至第3代，針對肌膚根源開始，升級了修復肌膚的精密度，配合有效成份的升級速度和升級功效，更有效對抗未浮現的肌膚老化問題，消滅潛在的初老訊號。品牌不單請來蔡思韵拍宣傳短片，更邀得法國藝術家兼設計師Pierre Marie設計禮盒，創作豐富且多樣的圖紋。
第二期消費券｜SK-II SKINPOWER能量精華 $800/30ml、$1,160/50ml、$1,620/75ml
SK-II最近新出SKINPOWER系列，是品牌首款為改善不穩定肌膚狀況而設計的產品，讓女性在急速生活節奏下，立即為肌膚「叉電」。精華蘊含經典成分PITERA以及InfinitPOWER科技，有效改善毛孔粗大及細紋，使肌膚愈顯細膩平滑，有彈性，散發透亮光澤。精華質地清透水潤，能使皮膚快速吸收，深入滲透肌底，為肌膚源源不斷地補充能量。
第二期消費券｜VALMONT 冰凝金裝精華乳 $5,580/30ml
系列注入三離子複合DNA成分以加強DNA細胞的活膚力量，於表皮層內形成3D立體網絡，起收緊作用；同時促進新膠原蛋白合成，達致深層緊密提升效果，撫平細紋皺紋，並膚色更見明亮。
第二期消費券｜Ocean Halal 深海極緻再生精華液 $1,380/30ml
來自日本的護膚品牌Ocean Halal，以深海海洋膠原蛋白作賣點。王牌的再生精華，加入提升肌膚自身膠原製造力及彈性王牌成分，其結構與人體氨基酸高度相似，分子更易被吸收，保濕力強，同時撫平皺紋，提升肌膚狀態。高效天然的膠原蛋白因子重組纖維細胞，修復額頭、眼角、鼻唇溝等表情紋，顯著提升緊緻度。(售賣點：De JONES)