OL
Staycation必帶！ MAKE UP FOR EVER 3款防水眉部妝物
26 分前
Staycation必帶！ MAKE UP FOR EVER 3款防水眉部妝物
踏入炎夏，同朋友去海灘，又或者和另一半staycation去酒店游水，都少不了可以防水的化妝品。MAKE UP FOR EVER推出AQUA RESIST防水眉部妝物，不單長效持妝，更防水、防暈染、抗汗、抗濕氣，無懼極端天氣。
3款產品適合不同眉形：塑眉筆適合稀疏眉毛；精準纖細眉筆適合眉形不均、崩缺或眉頭、眉尾細緻位置；立體染眉膏則適合纖幼、或生長方向雜亂的眉毛。新品有霧面自然亮澤妝感，可模仿真正毛髮的亮澤，並提供5款與髮色相融的色調，為啡、淺灰、冷或暖色調等不同色調而設，即使手殘女生都可以勾勒出自然眉妝，改善面型同時突顯輪廓。
品牌最近更新增全新專業訂製修眉服務，專業修眉師會為客人的素眉作分析，根據五官輪廓及眉形，修飾塑造適合個人風格的眉形，並訂製立體自然的持久眉妝。
查詢：2154 1151
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/staycation必帶！-make-up-for-ever-3款防水眉部妝物-277102