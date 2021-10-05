周末好去處｜盤點7個野餐必去打卡草地　港九新界都有！

終於正式踏入秋天，除了行山之外，去野餐也是一個不錯的選擇！以下為大家盤點6個野餐好去處，不但有超大草地，更可以飽覽海景及日落。其中有不少草地更歡迎毛孩子。大家可以趁周末的時候，與好友及家人一起散散心，呼吸新鮮空氣！
【港島區】
太平山向來都是旅客必去的景點，不過受到疫情影響，旅客人數大減，大家可以趁機到鄰近的山頂公園野餐！山頂公園原本為港督別墅，除了有一大片草地之外，附近亦有不同充滿英國風情的建築，例如藍白小屋及維多利亞式涼亭等，非常適合一家大小及一大群朋友去野餐，即使身在香港都猶如置身於外國！
地址：太平山柯士甸道
前往方法：乘搭15號巴士／山頂纜車到凌霄閣，再沿柯士甸山道直行
開放時間：24小時
添馬公園的交通及地理位置非常方便，鄰近港鐵金鐘站，因此是不少人野餐的首選地方。雖然附近有不少高樓大廈，但勝在綠草坪夠大，而且附近更有平台，可以讓你飽覽維多利亞港海景，大家更可以等到黃昏觀賞日落。|地址：金鐘夏慤道
前往方法：乘搭至港鐵金鐘站，由A出口步行約5分鐘
開放時間：24小時
【九龍區】
經常舉辦文藝活動的西九文化區，也是其中一個野餐的好去處！公園內有多片大草地，更可以欣賞到無敵大海景。大家可以隨意自由活動，舒解日常生活的煩惱。如果你想帶同毛孩子一起野餐，這裡亦更設有寵物區讓毛孩隨意奔跑，鄰近更有不少寵物友善的餐廳，非常方便！
地址：尖沙咀西九龍文化區
前往方法：乘搭港鐵在九龍站下車，步行約五分鐘，便可到達長廊的西邊入口。
開放時間：每日上午6點至晚上11點
位於觀塘的佐敦谷公園，是親子的野餐好去處。不單止交通方便，在港鐵彩虹站轉乘54S小巴或29M巴士即可到達。而且園內亦有不少配套設施，例如踏單車、迷宮花園、遙控模型賽車場等，大朋友和小朋友都不會怕悶！
地址：九龍觀塘新清水灣道71號
前往方法：乘搭港鐵在彩虹站下車，轉乘54S小巴或29M巴士即可到達。
開放時間：每日上午5時至晚上11時
【新界區】
如果想趁假日逃離市區，位於大嶼山的迪欣湖就是一個不錯的選擇！它最大的賣點就是「人工湖」。除了可以望住全港最大人工湖之外，迪欣湖活動中心亦提供不少活動及配套，例如四人單車、水上單車等，打卡一流！
地址：香港新界大嶼山竹篙灣迪欣湖活動中心
前往方法：乘搭港鐵迪士尼線至迪士尼站，在香港迪士尼樂園度假區交通交匯處轉乘R8即可到達。
開放時間：每日上午9時至晚上7時
臨近秋天就是郊野的好日子！被稱為「香港後花園」的南生圍向來都是大家郊遊首選，除了去打卡影相，以及踏單車等活動之外，南生圍亦有一大片草地可供大家野餐。鄰近更有士多，可以讓大家品嚐到地道的豆腐花～
地址：香港新界元朗南生圍路
前往方法：乘搭港鐵至元朗站，在G2出口的新元朗中心巴士站，搭乘巴士76K或小巴36、37、38、75、76號，在紅毛橋下車。
開放時間：24小時
浩和街絕對是近期熱門打卡點，被稱為「港版邁阿密」。鄰近屯赤隧道近屯門入口，有一望無際的大草地，沿海堤壩可以讓大家欣賞到海景。其中整齊排列的棕櫚樹，彷彿令人置身於歐洲！
地址：屯門浩和街
前往方法：於屯門站轉乘K52巴士至望后石站，步行20-25分鐘即可到達
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