電子消費券｜新地旗下商場「消費券賺上賺」活動 派發3000萬購物贈券

電子消費券於7月4日正式開始接受登記，新地旗下商場6個旗艦商場包括元朗YOHO MALL 形點、旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場、沙田新城市廣場及 HomeSquare、荃灣廣場，於7月中旬起推出「新地商場消費券賺上賺」活動及「新地商場暑期活動巡禮」，計劃派發超過3千萬港元商場消費券獎賞及1億5千萬The Point會員積分。更有多項限定主題商場活動，暑假必去！
【新城市廣場】
凡於7月5日至31日期間成功登記領取政府電子消費券，毋須任何消費，市民可於新城市廣場免費換領HK$200三期商戶購物禮券，分別為 HK$100 時裝及 HK$100 美容類別。
而於8月1日至9月30日，顧客於場內消費滿HK$2,000即送HK$1,000商場購物消費券，消費滿HK$5,000可獲HK$1,500商場購物消費券，盡享高達50%回贈。此外，The Point by SHKP會員可先以500分換領「優先預留證」，消費滿HK$2,000或以上更可享雙倍積分。
【YOHO MALL形點/MOKO新世紀廣場/新都會廣場】
凡於7月16日至8月31日期間，於YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場及新都會廣場以電子貨幣消費滿指定金額，可尊享高達HK$5,600購物贈券回贈同時賺取The Point積分。另外，於場內任何商戶以 WeChat Pay HK、八達通、支付寶香港或 Tap & Go「拍住賞」消費，並換領場內消費獎賞或登記 The Point 積分，即有機會額外獲贈 3 倍積分，瘋狂搶盡合共1億5千萬The Point加倍積分。
除了消費券優惠之外，不同商場亦會舉辦多項暑期主題推廣活動。
MOKO新世紀廣場「Disney Ultimate Princess Celebration｜迪士尼公主巡禮」
14位迪士尼公主及女王塑像華麗現身
近5米高「奇妙夢想城堡」裝置炫亮登場
日期：2021年7月8日至9月5日
YOHO MALL形點「《愛麗絲夢遊仙境》70 週年奇幻派對」
多個經典角色塑像登場打造十大打卡位
日期：2021年7月10日至8月29日
新都會廣場「GUDETAMA 夏日梳乎『郵』」
全港最大型 15 呎高梳乎蛋郵局架勢登場
逾 2 萬呎「仲夏黃金夢」戶外花海
首個以飛航主題打造的幻彩燈海
日期：2021年7月10日至8月31日
HomeSquare「香港家居折 2021」
超過58,000件精選激筍家品，低至HK$1、HK$100及1折發售
日期：2021年7月18日至8月15日
荃灣廣場x Glico Fun享夏日樂「脆」遊
特設 0大全新日系主題打卡場景，變身成搞鬼、充滿玩味的固力果遊樂園
日期：2021年7月29日至9月5日
新城市廣場「城の動植物公園」
攜手 MAMASMART 打造「媽媽市集」
窩心建造城中綠洲 大賣綠色產品
週末動植物工作坊 近距離接觸稀有動物和昆蟲
日期：2021年7月31日至8月22日 (逢星期六、日)