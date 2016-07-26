電子消費券｜4大平台獨家優惠一覽 八達通賺多$118 Alipay送全年麥當勞巨無霸餐

5,000元電子消費券將於7月4日開始接受登記，大家可以透過4大指定支付平台：八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞領取獎賞。而不同平台亦相繼推出獨家迎新優惠，以吸引市民登記。以下為大家總結4大支付平台的優惠詳情，無論是日常消費還是大額消費都適用。
【八達通】
1. 賺八達通增值額 $18（2021年7月4日至9月2日）
首2,000,000名到政府消費券計劃網站成功登記選用八達通卡使消費券的客戶，並已將該八達通卡加入八達通App，即可賺取增值額$18。
2. 月累積指定消費賺增值額$100（2021年8月1日至9月30日）
只需用八達通卡，單月累積$200或以上的零售消費滿$1,000，可賺增值額$50，連續2個月推廣期總共可賺$100。
3. 商戶優惠券（2021年7月4日起）
大家更可以在八達通App內領取不同商戶的消費券，包括食肆如麥當勞、Pepper Lunch、一風堂；亦有百老匯、豐澤、HKTVmall等實用電器家品及網購平台，合共超過 $3,000。
4. 商場優惠（2021年7月4日起）
於港鐵及新鴻基地產旗下商場消費，同樣可以獲得消費驚喜，詳情有待商場公佈。
【Alipay HK】
1. $30早鳥獎賞（2021年6月15日至7月3日）
由即日起至7月3日，在AlipayHK訂閱消費券優惠第一手資訊及推廣優惠，即可預留$30消費券早鳥獎賞（HKD 5禮券x6張）。
2.「超離地特別賞」6段大獎賞
「超離地特別賞」將分6個階段推出，在活動期内每個階段，頭兩名合資格用戶，於政府中央系統成功登記並選用AlipayHK為接收消費券的指定支付工具，即可贏取該階段的特別賞。
• 階段一（7月4日）：與大廚張錦祥享用多國菜之旅獎賞
• 階段二（7月11日）：麥當勞全年365個巨無霸餐獎賞
• 階段三（7月18日）：與七師傅譚仔見面會獎賞
• 階段四（7月25日）：港幣30,000元AlipayHK易乘碼乘車券獎賞
• 階段五（8月1日）：保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票獎賞
• 階段六（8月8日）：培生擂台無敵盃VIP入場門票套裝獎賞
3. 「登記勁賞」5,000元額外消費券（2021年7月4日起）
由7月4日開始，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，可於近百間商戶中揀選最多5份心儀獎賞禮遇，最高總值港幣5,000元。商戶包括百佳超市、屈臣氏、Aeon、莎莎、Sephora等。
4. 好友「集氣」嬴iPhone 12 Pro Max（2021年7月4日起）
由7月4日起，成功登記用戶可參與「友」勁賞集氣活動，分享頁面鏈接給好友，好友只要點撃「集氣」按鈕即分享成功。如成功分享予3位好友可於「登記勁賞」中額外揀選多1份獎賞，如成功分享予5位好友可再額外揀選多1份獎賞，即每位登記用戶可最多獲得7份「登記勁賞」。用戶如成功分享予8位或以上好友，更可參與額外獎賞活動，分享次數對多的頭10位用戶可各享iPhone 12 Pro Max 一部。
5. 月消費頻率最高獎賞（消費券使用期間）
於消費券使用期間，登記以AlipayHK收取消費券之用戶每月消費次數最多的頭10位用戶，AlipayHK將額外送出港幣5000元獎賞；除此之外，登記用戶消費更可獲得額外印花個數及於年底雙十一購物節期間享更多優惠。
【Wechat Pay】
1. 消費券早鳥訂閱獎賞
於Wechat應用程式內參與「消費券早鳥訂閱獎賞」，留下所需資料，即可獲$10電子現金券及$30消費加碼賞。$10現金券可於單次付款時滿$20使用，而$30加碼賞則需在消費劵派發後才能使用。
2. 邀請親加碼賞（即日起至9月1日）
參與「消費券早鳥訂閱獎賞」的用戶，可提前邀請親友訂閱消費券資訊，即獲HK$20消費券加碼賞。邀請上限為250名，最多可賺$5000。
【Tap & Go拍住賞】
Tap & Go暫時未有提供額外優惠，不過大家可以整合Mastercard及銀聯虛擬卡以消費券消費，亦可經FPS「轉數快」付款。無論是小店、網上商戶還是實體商戶都用得，因此消費彈性更高。