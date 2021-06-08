溝藥食丨中大指癌童康復者曾用替代補充療法 或有藥療相互作用風險

患癌兒童在治療期間會出現急性和延遲性的不良反應，在康復期仍會長時間受到影響。中大醫學院一項研究發現，半數受訪兒童癌症康復者曾使用替代補充療法(如中藥、天然保健品、非口服療法(如針灸)等)來改善健康，但有三分之一人跟服食處方西藥存在「藥療相互作用」風險，或會影響正進行長期藥物治療康復者的療效。相關結果已於《Journal of Cancer Survivorship》發表。

研究訪問了393名在威爾斯親王醫院兒童腫瘤科的參加者，其中包括193名兒童康復者的父母及200名成年康復者，超過一半以上的受訪者(52.2%)曾使用替代補充療法改善健康；36.6%人更曾使用至少兩種替代補充療法，而只要少數人會事前諮詢腫瘤專科醫生。團隊評估後發現69名康復者中，大約三分之一(30.4%)同時使用替代補充療法和西藥處方的組合，存在中等程度的相互作用風險，影響藥效安全性。例如同時使用魚油和抗凝血西藥華法林可能會增加出血風險；使用中藥當歸或會影響雌激素替代療法的藥效等。

中大醫學院藥劑學院助理教授張彥婷教授表示並非所有替代補充療法會有負面影響，建議應由腫瘤科醫生、腫瘤科藥劑師和中醫師等合作作綜合護理。目前團隊開展一項知識轉移項目，推行「促進兒童癌症康復者安全有效使用中藥」的教育計劃，設計專用教材，指導兒童癌症康復者和其照顧者正確使用替代補充療法，預計在今年7月完成。。