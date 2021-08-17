《彭博》：iPhone 13或不會有屏幕Touch ID

距離Apple傳統發布新一代iPhone(暫稱iPhone 13)的時間尚餘約一個月，網上不少爆料大神傳聞繼續滿天飛。今次有知名爆料達人《彭博》記者Mark Gurman，他表示Apple為新iPhone測試Touch ID屏下指紋辨識技術，但基於表現不滿意而取消在今代iPhone配備；傳聞跟《AppleInsider》的分析雷同，指出縱使官方正在測試，仍趕不及在iPhone 13配備。對於Gurman斷言指iPhone 13不會有Touch ID，他認為屏下辨識技術不止Touch ID，他指Apple「長遠目標」是以類似Face ID方法作為身分辨識。

有分析估計，對於Face ID和Touch ID的配置選擇，外畀認為有兩種可能方案：第一Pro版配備屏幕Face ID，其他機種保留「瀏海」設計、第二是貴價機種配備屏幕Face ID，較便宜的則用屏幕Touch ID。

綜合iPhone 13的屏幕傳聞，新系列將全面採用隨顯Always-On屏幕，跟Apple Watch看齊；小瀏海設計LTPO低溫多晶氧化物面板，兼提供120Hz畫面更新率；尺寸為6.1吋(基本和Pro)與6.7吋(Max和Pro Max)。

那麼Apple是否取消採用Touch ID？那倒未必。早前台灣Apple分析師郭明錤認為，Apple不會放棄Touch ID，只是當刻不滿意效能，更指明年iPhone應會重新回歸。