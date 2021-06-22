億級主鏡 前後配搭拍攝 用得Google 榮耀50系列

Honor榮耀手機自去年從華為分拆獨立後，一直未見動靜。官方上周在大陸終於發布輕旗艦作Honor 50系列，備有單自拍鏡Honor 50及雙自拍鏡Honor 50 Pro。新系列採用高通S778G 5G晶片，又搭載1.08億像素主鏡的後置4鏡組合，可對應前後鏡頭不同配搭拍攝。最正的是國際版還可用Google服務，購買意欲大增。



榮耀新機有著濃厚的華為味道，此話實不為過。事關同樣以「50」命名，Honor 50系列的後置鏡頭設計，跟未上市的華為P50極為相似，均是「8」字形直度雙鏡頭布局。新機搭載f/1.9大光圈1.08億像素主鏡，配以下方8MP像素廣角、2MP景深和微距鏡頭，支援EIS電子防震4K攝錄。至於Honor 50和50 Pro兩者的主要分別，在於前者採用6.57吋FHD+ OLED屏和挖孔式32MP像素自拍鏡；後者換成6.72吋屏幕及「藥丸」形32MP+12MP雙自拍鏡。兩機均提供10.7億色彩、DCI-P3廣色域、120Hz更新率和300Hz觸控取樣，並搶先採用高通上月推出的8核心S778G 5G晶片。電量方面，Honor 50內置4,300mAh並支援66W有線快充；Honor 50 Pro雖只配備4,000mAh，但就支援100W超級快充，官方指最短25分鐘即可充飽電池，相當犀利。

前後置鏡頭配搭出不同趣味拍攝，是Honor 50系列的一大賣點。如攝錄時可隨意切換前後置鏡頭、前後鏡同時攝錄、畫中畫、主鏡(6倍變焦)和廣角同時分屏攝錄和0.5倍至4倍變速拍攝；前置鏡頭方面除提供美顏和超級人像夜景外，其18毫米焦距自拍鏡亦適合Vlog拍攝，手機也支援真無線耳機錄音，方便直播。選用雙曲面AMOLED屏幕，備有初雪水晶、墨玉青、夏日琥珀和亮黑色的Honor 50和50 Pro，前者售人民幣2,699元起(8GB+128GB，約3,238港元)，後者售人民幣3,699元起(8GB+256GB，約4,438港元)，已在大陸官網預購。值得一提，官方指國際版將隨後上市，將搭載Google Mobile Services，消息一出，此機的關注度立即提升。

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