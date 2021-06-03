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貴過買部機！Balenciaga X PS5聯名衛衣及T恤系列
2021-06-03
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PlayStationPS5Balenciaga衛衣T恤
貴過買部機！Balenciaga X PS5聯名衛衣及T恤系列

科技品牌與服飾公司合作推出產品已非鮮爲人知，例如早前的Google x Samsonite Konnect-i智能背包和Levi's Trucker智能牛仔褸。最近高級時裝品牌Balenciaga便跟PS5推出一系列衛衣和T恤，不過叫價竟高達875美元(約6,780港元)，遠超一部PS5主機價錢！

Balenciaga x PS5推出衛衣和T恤，上面印有PS5 Logo和主機發售日期「NOV 2020」，當然少不了經典控制器上的按鈕圖案。爲表示聯乘合作，PlayStation的標誌則與Balenciaga品牌放在一起，整體設計簡潔。雖然衛衣只得黑色一款，但T 恤則有紅、黑兩款選擇。售價方面，分別為T恤675美元(約5,230港元)、衛衣875美元(約6,780港元)，差不多是PS5主機的兩倍價錢，實在令人咋舌。

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聯乘款衛衣正面。
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聯乘款衛衣背面。
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聯乘款T恤(黑色)。
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聯乘款T恤(紅色)。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/貴過買部機！balenciaga-x-ps5聯名衛衣及t恤系列-270534
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