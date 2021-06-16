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進軍虛擬領域 Facebook開始測試VR廣告
3 小時前
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進軍虛擬領域 Facebook開始測試VR廣告
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Facebook宣布開始在旗下的獨立型VR頭戴裝置Oculus Quest上，展開VR廣告的測試。

Facebook的廣告不單止要遍布社交網絡，現在更要進佔VR領域。Facebook在當地時間6月16日宣布開始在旗下的獨立型VR頭戴裝置Oculus Quest上，展開VR廣告的測試。而未來數星期，將會在由Resolution Games發行的遊戲《Blaston》，以及另外兩款手機apps展示廣告。

Facebook指他們一直在探索新的方式讓開發者從中獲得盈利，確保建立一個可以自給自足的平台，以支持各種經營模式，釋放新類型的內容和受眾。這也有助他們繼續使更多人更容易接觸創新的AR/VR裝置。雖然未知道Facebook會從中收取多少手續費，但這多少能為VR/AR軟件開發者帶來廣告收入。

至於收集用戶個人資料作分析方面就沒有改變，VR裝置鏡頭拍攝到的影像和在Oculus Move輸入的身高體重等個人資料仍會保存在裝置內，不會用作個人化廣告。同時Facebook亦保證不會將用戶的語音對話和語音指令用作針對性廣告。不過如果用戶點擊VR廣告，這該動作的資料就不會儲存在裝置內，而轉為會被Facebook收集。

在測試初期，VR廣告會展示在遊戲的介面內，用戶透過控制器點擊廣告就會彈出廣告選單、保存連結或者查看廣告詳情。對此Facebook表示他們亦正在探索VR獨特的新廣告方式。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/進軍虛擬領域-facebook開始測試vr廣告-272305
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