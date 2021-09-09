Xiaomi MIX 4屏下相機嘗鮮 遺憾香港要買水貨

Xiaomi MIX 4上手玩

早前小米揸弗人雷軍於小米科技園的年度演講，為米粉帶來最頂級機種Xiaomi MIX 4，可惜香港方面今次並無引入這款機王，各位想入手唯有向水貨「叩門」。根據現時市況，Xiaomi MIX 4的8GB+256GB版本最平都要賣6.5K；頂配版12GB+512GB叫價近7.6K，由於手機首次配備自家屏下相機技術，令米粉難免心大心細應否「去馬」。小編近日膽粗粗叫香港官方搵內地幫手借機短暫試玩，到底MIX 4買唔買得過！

屏下相機比三星更「透」

Xiaomi MIX 4最大賣點在於自家屏下相機技術的CUP全面屏，當時雷軍指其6.67吋微曲AMOLED屏，首創「微鑽排列」的像素布置技術，可提供100%全像素顯示，分辨率達400PPI。而前置鏡頭隱藏在屏幕上端中央位置，由於該區域的顯示精準度跟屏幕其餘部分吻合，幾乎找不到「鏡頭圈」破綻，實際上小編肉眼根本找不到，要靠屏幕保護貼的「圓圈」才能識別得到。老實講，之前接觸Samsung Galaxy Z Fold3 5G其屏下相機仍留有「圓圈」，而今次MIX 4真得造得更「透明」。

然而雷軍有奉勸過，對拍攝有要求的米粉別對此機有過高要求。官方雖然解釋當啟動20MP像素前置鏡頭自拍時，其內置TFT電路旁置與波浪形ITO透明引線，以幫助增強前置鏡區域的透光性，減低折射影響從而讓足夠光線抵達感光元件，再靠AI演算除霧和改善成像調色。到實際自拍時，拍攝界面像是有一層「薄霧」阻隔，成像也有些微雜訊感覺。這一點，雷軍真的很誠實。

其餘硬件、億級後置鏡均屬水準

手感方面，MIX 4用上全陶瓷結合納米氧化鋯複合材質製作，上手高貴順滑，除了黑白兩色外還有一款影青灰特別色。小編試玩的正是影青灰款式，觀感帶有一種像青花瓷的啞灰白色，更似藝術品。MIX 4的後置鏡頭性能也是一絕，主鏡為108MP億級像素，配上13MP像素自由曲面廣角鏡，以及一顆支援5倍光學與50倍數碼變焦的8MP像素潛望式遠攝鏡，拍攝取景相當靈活。由於鏡頭元件選料不同，難免後置鏡布局較「突出」。

硬件方面，作為航空母艦級數，此機搭載高通S888+ 5G晶片，也支援LPDDR5和UFS 3.1配置，最高可選配12GB+512GB儲存組合，6.67吋屏幕也具備120Hz更新率和480Hz觸控反應，提供10.7億色彩。另外手機的4,500mAh電池支援120W有線快充、50W無線快充與10W無線逆向充電，其中120W快充可於15分鐘充滿手機電量。針對手機的散熱問題，MIX 4具備面積達1,232平方毫米的3D石墨烯均熱板，亦是系列最大塊散熱模組，實際開YouTube看了45分鐘影片，機背也是僅僅微溫而已，相當唔錯呢！

後記：Xiaomi MIX 4的屏下相機確實令人驚艷，只是「透明」的代價就是多少影響自拍質素。如果不追求最高配置的話，7K以下的機價也值得考慮。不過話分兩頭，Samsung「摺機」Galaxy Z Flip3 5G僅賣8K開外，定價咁進取，又可以玩摺疊屏幕技術，有餘錢投資的話，小編還是會嘗鮮「摺機」呢！