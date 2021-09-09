「微信女」騙案猖獗 證監會：去年已凍結100個本港證券戶口 涉資約9億元

「微信女」騙案近年非常猖獗，證監會法規執行部執行董事魏建新昨在研討會上指出，該會一直都有短期及長期方法去應對，單是2020年已凍結本港超過100個證券戶口，涉及資金逾9億元。

魏建新亦指，由於每宗案件發生時間很短，執法有一定難度。不過，他透露該會已安排120名員工同時處理40宗個案；未來會加強與廉政公署及警方合作，同時亦與其他地區的監管機構多作交流。

不少國際性投行因保薦新股上市工作失責受罰

證監會早前曾經推出投資貼士「假廣告」作模擬體驗，結果約有2.4萬人曾點擊相關廣告，魏建新認為，此顯示有不少市民對不實的投資貼士有興趣，因此加強投資者教育的重要性絕對不容忽視。

此外，近年不少國際性投行因保薦新股上市工作失責受罰，證監會表示，手上有很多同類個案正在跟進，很可能會作出處分。當中，有不少大行已受罰，但仍有不少小型投行違規而未受處分，將會持續跟進。