人事任命｜減持套現近9千萬後 幟哥辭任龍皇CEO

龍皇集團(8493)公布，名廚黃永幟(幟哥)辭任行政總裁及執行董事，李靜儂亦辭任主席及執董，林智生亦辭任獨立非執董，昨日起即時生效，三人均確與董事會並沒有意見分歧。龍皇股價今日高見0.24元，急升30.4%，現報0.218元，揚近19%，惟成交額暫只有約45萬元。

值得注意是，幟哥上月4次減持龍皇股份，合共套現約8,639萬元，持股由40.2%，大減至12.22%。在幟哥6月7日最後一次減持後，龍皇突然在6月10日直插式暴瀉近83%，惹市場質疑。集團並在上周公布配股套現約579萬元。

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另外，集團公布陳高璋獲委任為主席及行政總裁，每年董事袍金60萬元。陳高璋47歲，2002年至2007年在日順電子擔任會計經理；2008年至2012年在尊業保險顧問擔任顧問；2012至2015年在匯富集團擔任總經理及業務主管；2015至2018為內地的一家農業及農業綜合企業集團聘為項目顧問及獲委任為廣東北大荒新能源科技發展的首席財務顧問。自2019年起，為深圳搞鮮網絡科技的董事及總經理。