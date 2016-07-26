企業放榜｜農夫山泉半年純利增四成

農夫山泉(9633)公布上半年純利40.13億元(人民幣，下同)(約48.2億港元)，按年增長40.1%，總收益151.75億元，升31.4%，毛利92.4億元，多33.7%，毛利率60.9%，多1個百分點，集團指主要得益於產品銷量的增加、產品結構的變化和對PET成本的有效控制，每股盈利0.36元，多33.3%，不派中期息。

集團最大業務包裝飲用水產品收益89.19億元，按年升25.6%，茶飲料及功能飲料分別錄21.82億元及20.04億元收入，多36.4%及38.4%。

農夫山泉指，上半年內地經濟持續穩定恢復，經營情況也基本恢復正常，但下半年仍有諸多不確定因素，如7月以來由變種病毒輸入引發的新冠肺炎疫情已先後波及多個省份，人員流動出行受到明顯抑制；夏季颱風、洪水對局部區域的物流和銷售有暫時性影響；PET原材料採購價呈明顯上升趨勢。集團預計，不利因素不會對長期業務發展造成重大不利影響。