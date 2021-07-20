債務危機｜恒大樓花按揭 傳港銀拒接

市場今早傳出，香港有龍頭大銀行暫時拒絕接收中國恒大集團(3333)旗下樓盤的樓花按揭申請。目前恒大在港共有3個新盤出售，包括已屬現樓的恒大•珺瓏灣1期；關鍵日期為今年第三季的恒大•珺瓏灣2期；關鍵日期為今年第四季的恒大•睿峰，即後兩個樓盤或受影響。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次有銀行暫停接受恒大樓盤的樓花按揭申請，相信與發展商近月的負面消息及最近指其內地項目未獲批預售許可等消息所影響，基於評估所涉及風險增加，在風險管理考慮上作出有關決定，相信只屬個別事件。事實上，由於樓花屬於未落成樓宇項目，在銀行角度，承造樓花按揭屬於未有現樓作為抵押品的貸款，風險相對承造現樓按揭為高，故此銀行一向在確定接納新盤的樓花按揭前，會先進行風險評估，內部亦會設定其認可發展商。

王美鳳續指，大型銀行向來對其他銀行有參考指標作用，不排除其他銀行會跟隨做法，但目前仍有銀行表示未暫停接受該樓盤的樓花按揭申請。由於恒大旗下有關樓盤距離收樓期不遠，有相當部分客戶已完成即供按揭上會，而建期客戶亦會於現樓階段才正式上會，是次情況主要影響近月以即供付款方法購入單位又或準備在樓花期上會的買家，建議受影響客戶盡快向其他銀行申請按揭，又或考慮將即供轉為建築期付款方式，待物業落成現樓時上會。