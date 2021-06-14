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又改口風｜馬斯克：有條件接受比特幣交易
2021-06-14
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又改口風｜馬斯克：有條件接受比特幣交易
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馬斯克稱已沽出一成所持的比特幣。(資料圖片)

特斯拉(Telsa)行政總裁馬斯克周日於推特表示，營運者能確認開採比特幣使用的能源，約五成來自清潔能源，特斯拉會重新允許使用比特幣進行交易。比特幣即時急漲，超越39,000美元。

據Coindesk顯示，比特幣過去24小時最高見39,794美元，現報39,140美元，仍升9.8%。

他又表示，早前斥資15億美元虛擬貨幣，該公司保留了大部分，出售約10%，以確認比特幣可以在不影響市場的流通。

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言論曾導致比特幣急挫

今年2月，特斯拉在提交美國證監會的一份申報資料中披露，該公司購買了價值15億美元的比特幣，並開始接受比特幣作為購買其電動車的交易貨幣。不過，上月馬斯克突然又發言，質疑比特幣挖礦和交易消耗太多能源，對環境造成巨大威脅，並宣布特斯拉將暫停接受客戶用比特幣交易，導致比特幣一度急挫逾一成。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/又改口風｜馬斯克：有條件接受比特幣交易-271729
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