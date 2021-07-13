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尋寶指標｜聽日炒啲乜？收市後11股發盈喜
1 小時前
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尋寶指標｜聽日炒啲乜？收市後11股發盈喜
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港股本月企業盈喜不斷。(資料圖片)

收市後多間企業陸續發盈喜，其中中煤能源(1898)上半年純利料介乎80.65億元至89.2億元人民幣，按年飆2.2至2.5倍。由於內地經濟保持向好趨勢，產品需求強勁；價格大升等。

贛鋒鋰業(1772)預告上半年將大幅上升，因產品售價超預期；持有的Pilbara等金融資產公允價值增長帶動。

招商局港口(144)預告上半年純利按年增170%，因期人集裝箱總吞吐量及散雜貨吞吐量分別升約20%及40%；分佔聯營公司的利潤將會大幅增加。以該股去年同期賺15.46億元計，即期內純利約41.7億元。

至於國泰君安(1788)料上半年稅後淨利潤將按年增長不少於50%，以去年賺6.09億元計，即期內稅後賺9.1億元。

其餘報喜股份還包括陽光紙業(2002)料半年多賺60%至80%；重慶鋼鐵(1053)更估計多賺21倍；晶苑國際(2232)純利飆1.2倍至1.4倍。還有金泰豐國際(8479)、中集集團(2039)、中化化肥(297)及山東墨龍(568)。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/尋寶指標｜聽日炒啲乜？收市後11股發盈喜-275930
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