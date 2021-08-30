工信部：新能源車企太多 鼓勵兼併重組做大做強

內地工信部部長肖亞慶今在一活動中表示，目前新能源汽車企業數量「太多」，處於小而散的狀況。工信部認為，相關企業應該要充分發揮市場作用，並鼓勵其提高產業集中度，兼併重組做大做強。他同時提出，要提升汽車產品質量，在質量安全等方面提供更高標準。

此外，他更認為，要加強推廣應用、充換電基礎設施建設等，並持續開展好新能源車下鄉活動。另外，亦促進跨界融合，推動電動化與智能網聯技術的融合發展。

中國製造業已連續11年位居世界第一

肖亞慶指出，今年以來整個汽車銷售有些壓力，惟新能源汽車逆勢而上，認為新能源汽車發展正處加速發展期。他續指，中國在製造大國地位進一步鞏固。自2010年起，中國製造業已連續11年位居世界第一，500種主要工業產品中，有40%以上產品的產量是世界第一。

比亞迪（1211）現跌3.51%，報252.4元；小鵬汽車（9868）跌2.74%，報149.3元；長汽（2333）跌2.27%，報32.3元；吉利（175）跌1.84%，報26.7元。

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