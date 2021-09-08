澳門《博彩法》擬加辣引入政府代表 濠賭股暴瀉

澳門政府由今天起至10月29日，就修改《博彩法》進行公眾諮詢。據報諮詢建議除了取消「副牌」制度之外，更建議委派政府代表進入博企，以監察博彩公司履行義務。同時，博企更可能要獲政府批准，才可派發股息，增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例等。

消息拖累濠賭股插水，截至中午12時20分，金沙中國（1928）瀉26.49%，永利澳門（1128）跌24.42%，美高梅中國（2282）跌18.68%，銀娛（027）跌16.34%，澳博（880）插15.9%、新濠國際（200）則挫15.77%。

瑞信：博企長遠勢被加強監管

大行瑞信表示，市場負面解讀澳門博彩法修改諮詢，並預期行業長遠勢被加強監管。摩根大通下調多隻濠賭股的評級及目標價。不過，美銀證券認為，雖然諮詢修改博彩法帶來負面影響，但相信未如預期般差。

澳門經濟財政司司長李偉農周二(14日)在諮詢會上被多次問到未來賭牌總數，以及「三主三副」賭牌問題。他回應指，政府沒有前設。其後亦表示，過往博彩業的規模為民生福利、政府財政收益、經濟效益等帶來好處，未來賭牌的數目亦會維持一定的規模，以保障稅收和財政收入及民生福利。

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