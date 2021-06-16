虛幣動態｜人行約談銀行 禁炒作虛幣

內地續打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，中國人民銀行指，為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產安全，維護金融安全和穩定，近日關於銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行(1398)、農業銀行(1288)、建設銀行(939)、郵儲銀行(1658)、興業銀行和支付寶(中國)網路技術等。

人行有關部門指，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

參會機構則指，將高度重視此項工作，按照人行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關業務活動，加大排查和處置力度，採取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

虛擬貨幣齊急挫 比特幣瀉半成

消息進一步拖低虛擬貨幣價格，比特幣(Bitcoin)過去24小時曾低見32,117.7美元，現報33,129.05美元，挫5.3%，以太幣(Ethereum)現報2,006.75美元，瀉7.5%；狗狗幣(Dogecoin)報0.252254美元，重挫近一成。