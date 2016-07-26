香港擬再關20間店 莎莎核心虧損3億 不派息

期│待│通│關

在本港零售銷售未全面復甦下，莎莎國際(178)截至今年3月底全年虧損3.5億元，較去年同期蝕5.15億元收窄，不派末期息。倘撇除零售店舖資產減值撥備等，核心虧損約3億元，較去年同期虧損2.04億元，多約47%。該股昨日收市瀉6.8%或0.14元，報1.91元，成交逾4,000萬元。

主席及行政總裁郭少明指，今年4月至本月9日首季香港及澳門零售額增長53.5%，主要是去年同期是新冠肺炎疫情高峰期，基數較低，但與疫情前2018至2019年同期比較，零售額仍跌60%。由於旅客生意佔集團業務七成，現時關鍵在於內地與本港何時通關，「今年似乎未必能通關，即使通關後，生意亦難即時回復疫情前水平」。

截至今年3月底，零售店舖總數由去年235間減至232間。位於港澳由兩年前高峰118間，減至100間，若與去年比較淨減12間，全部位於香港，逾八成在遊客區如尖沙咀、銅鑼灣和旺角等。該股預告明年3月底止年度，在港租約期滿店舖共38間，鑑於業主租金寬免步伐放緩，將理順店舖網絡及減低店舖開支，擬關閉約15至20間店。

他對傳媒指，由於上個財政年度下半年內地業務增長理想，零售額升46.4%，將加快拓展內地零售網絡，去年度新增13間至57間，今年度擬新增30間。長遠目標是將港澳以外銷售佔整體營業額比重由35%升至50%。

莎莎期內營業額30.4億元，削47%，毛利10.5億元，挫近五成。港澳營業額19.99億元，瀉58%，虧損收窄至3.5億元；內地營業額2.89億元，升19%，虧損1,269萬元。線上業務收入5億元，多45.4%，轉虧為盈，期內賺879萬元。



黑石收購SOHO中國 涉資逾236億

黑石集團(Blackstone)落實收購SOHO中國(410)，以每股5元價格提全購。該股主席兼大股東潘石屹夫婦承諾出售約28.56億股，佔發行股本54.93%，套現約142.8億元，但保留約4.68億股或9%權益。撇除潘氏保留股份，整項收購涉資逾236.6億元。收購價較停牌前報價3.8元，溢價31.6%，該股今日復牌。