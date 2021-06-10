70萬人捧場 擬上限173元定價 時代天使傳超購2000倍

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史上最貴入場費新股時代天使(6699)已於周二截止認購，不過，投資者入場意欲未減，據市場消息指，該股吸引超過70萬人捧場，公開發售部分超額認購約2,000倍，為今年超購倍數第二多，並計劃以上限173元定價。

時代天使首日孖展認購踴躍，據報最後共借出逾2,400億元孖展，消息續指，該股公開發售超額認購約2,000倍，僅次於今年「超購王」諾輝健康(2170)超購逾4,132倍，諾輝健康亦為今年首日掛牌「升幅王」，全日漲逾2.1倍。

據悉，時代天使凍結資金約5,800億元，為今年凍資金額排第四位，史上則排第五位。然而，認購人數較早前大熱新股京東物流(2618)獲逾136.4萬捧場略遜色，但凍資則較多，後者約5,700億元。

時代天使集資額最多約29億元，每手200股入場費約34,948元，將於下周三上市。



傳科濟孖展543億 優然現抽飛

其他新股方面，科濟藥業(2171)昨孖展截飛，獲孖展客最後衝刺，據市場統計9間券商累借543億元孖展額，相當公開發售集資3.11億元，超購約174倍。至於優然牧業(9858)則連續兩日在多間券商遭「抽飛」，累借12.4億元孖展額，僅超購約1倍。



歸創通橋醫療擬來港上市

外電引述知情人士透露，醫療器械公司浙江歸創通橋醫療計劃今日向港交所(388)提交上市申請。該股擬籌3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。根據初步招股書，集資將用於研發、收購等。摩根士丹利和中信證券擔任聯席保薦人。

外電指，內地計劃改變現行存款利率定價方式，由「基準利率乘倍數」，改為「基準利率加基點」。採新方式後，各銀行活期存款利率上浮幅度劃一為20個基點，中資中小銀行及外資銀行等定期存款利率，調整為基準利率向上浮動75基點，高於中資大行。

報道又指，以75個基點上浮幅度比較，新方式下，銀行1年期定存利率上浮上限，與先前相同，仍為2.25厘，活期存款及1年以內定存利率上限高於原標準，1年以上定存利率則低於先前水平。改革利率總體方向是向下，未來將按情況限制加點幅度，類似貸款市場報價利率(LPR)改革。